SAMEK için kayıtlar başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (SAMEK) ile Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi eğitimleri için yeni dönem kayıtları başlıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen SAMEK ve Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi kurslarında yeni dönem kayıtları başlıyor.

Bu yıl 9 farklı alan ve 49 branşta eğitim verecek olan Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (SAMEK) için, 25 Eylül-6 Ekim arasında gerçekleştirilecek online kayıt işlemlerinin ardından, 9-13 Ekim tarihleri arasında kesin kayıt işlemleri kurs merkezlerinde tamamlanacak.Başvurular www.sakarya.bel.tr adresinden yapılabilecek. Ayrıca bilgi almak isteyen vatandaşlar 44 44 054 (dahili 3434) nolu hattan bilgi alabilecek.

GELENEKSEL SANATLAR İHTİSAS MERKEZİ 15 BRANŞLA YENİ DÖNEME BAŞLIYOR

Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi için 25 Eylül Pazartesi günü başlayacak kayıtlar, 6 Ekim Cuma günü sona erecek. Hat, Kufi, Sülüs, Ahşap Oyma, Sedef Kakma, Çamur Şekillendirme, Ebru, Cilt, Çini, Tezhip, Katı, Minyatür, Kaligrafi, Hendesi Tezyinat, Mesnevi gibi 15 farklı branşın yer aldığı eğitimler, 16 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Eğitimlere katılmak isteyenler Sakarya Sanat Galerisi’ne bizzat gelerek kayıt yaptırabilecek. Kurslara katılmak isteyen adaylar 274 21 91 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilecek.