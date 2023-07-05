Sakarya SGM’lerde ilk ders zili çaldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) yaz kursları başladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) kış dönemi kurslarının sona ermesinin ardından yaz dönemi eğitimleri başladı.

7-14 yaş arası öğrencilere yönelik Adapazarı, Akyazı, Geyve, Karasu ve Sapanca SGM’lerdeMutfak, Bağlama, Satranç, Gitar, Piyano, Akıl Oyunları, İngilizce, Ukulele, Drama, Kuran-ı Kerim ve Değerler Eğitimi, Robotik Kodlama, Karakalem, Ritim, Tasarım, Becerikli Eller, Resim, Halk Oyunları, Geleneksel Türk Tiyatrosu olmak üzere 18 farklı branşta eğitimler gerçekleştiriliyor.Atölyelere ilişkin ayrıntılı bilgilere ise 444 4 054 (3787-3712) numaralı telefon üzerinden ulaşılabilecektir.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen çocukların birbirinden farklı branşlarda eğitimler aldığı SGM’ler, alanında uzman kişileri çocuklarla buluşturuyor. Öte yandan, 6 hafta sürecek olan yaz kursları için başvurular alınmaya devam ediyor. Bir öğrencinin iki branş seçme hakkı olduğu ve ek olarak Kuran-ı Kerim ve Değerleri Eğitimi’ni de tercih edebileceği kurslarda ilk ders zili 3 Temmuz Pazartesi günü çaldı.

Ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşların, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi için 444 40 54 (dahili 3787-3712), Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi için 418 18 36, Geyve Sosyal Gelişim Merkezi için 517 10 06, Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi için 582 54 01 ve Karasu Sosyal Gelişim Merkezi için 502 29 88 numaraları aranabilecek.