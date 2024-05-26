Sakarya SGM’de muhteşem final

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara ve özel öğrenimli öğrencilere yönelikeğitimler sunduğu Sosyal Gelişim Merkezleri’nde kış dönem kursları,renkli bir final ile son buldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi (SGM)tarafından düzenlenen kış dönemi yıl sonu etkinlikleri programına katıldı.

7-14 yaş çocuk kulüpleri ve engelsiz hobi kurslarına katılan öğrenciler, bu final etkinliğinde yıl boyu öğrendikleri meziyetlerle ortaya koydukları birbirinden güzel eserleri sergiledi

20 farklı branşta eğitim veren kurslarda hobi kursları, resim, müzik, sanat, çizim gibi atölyelerinin yer aldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Yıl sonu etkinliğine katılarak çocukların heyecanına ortak olan Başkan Alemdar özellikle robotik kodlama, resim ve mutfak atölyesi öğrencilerinin yeteneklerini analiz edip eserlerini inceledi.

Programda ayrıca AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Kıral, BELPAŞ Genel Müdürü Ertuğrul Özcan, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Öksüzoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar da yer aldı.

Başkan Yusuf Alemdar, çocukların başarısını artırmak ve geleceklerine yön vermek için çok çalışacaklarını ifade ederek,“Evlatlarımızın becerileri bizlere en büyük hediyedir. Çok güzel eserler ortaya çıkarmışlar. Onlara zaman harcayan, kendi kardeşiymiş gibi şefkat gösterip yorulmadan eğitim veren tüm eğitimcilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum. Çocuklarımızın vekıymetli ailelerimizinher zaman yanında olacağız. Onların geleceği için ne yapmamız gerekiyorsa, nerede durmamız gerekiyorsa orada olacağız” dedi.

Gün boyu süren etkinliklerde Emir Aybar adlı özel öğrenci şarkı performansı sergilediği sırada bir sürpriz yaşandı. Eserin sahibi Sakaryalı müzisyen Kürşat Gürel, sahneye çıkarak şarkıya eşlik etti ve öğrencilere büyük bir mutluluk yaşattı. Programlarda ayrıca ritim ve dans gösterileri, halk oyunları, kaşık oyunu, müzik performansı, tiyatro gösterimi, piyano ve koro gösterisi sahnelendi.