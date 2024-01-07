Sakarya'nın tesisleri üniversitelilere ders konusu oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi öğrencilerini SASKİ tesislerinde misafir ederek tesislerde üretilen suyun yolculuğu hakkında bilgiler verdi. Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Göl Tesisleri’ni ziyaret eden öğrenciler suyun arıtılarak musluklara ulaşmasındaki tüm aşamalara yakından tanıklık etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak ve su konusunda bilinçli bireylerin yetişmesi için tesis gezilerini sürdürüyor.

Son olarak Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Göl Tesisleri’ni ziyaret eden Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğrencileri alanında uzman personelden Büyükşehir’in yürüttüğü doğru su politikaları hakkında bilgilendirildi. Son teknolojik imkanların kullanıldığı tesislerde içme suyunun Sapanca Gölü’nden abonelerin musluklarına kadar geçtiği tüm aşamalara öğrencilere uygulamalı şekilde anlatıldı. Kurum tarafından yapıla açıklamadan ise, öğrencilerin su konusunda meraklı olmaları ve bu meraklarına SASKİ tesislerinde karşılık bulmalarından büyük memnuniyet duydukları ifade edildi.