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Sakarya'da terminal çalışanlarına yangına müdahale eğitimi

EĞİTİM 20.12.2023, 15:09
Sakarya'da terminal çalışanlarına yangına müdahale eğitimi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kurum içi eğitimlerini sürdürüyor. Olası afet durumunda alınması gereken önlemler, afet anında sergilenecek aksiyonlar ve risk azaltma yöntemleri konusunda itfaiye ekipleri, hem teorik hem de uygulamalı eğitim veriyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kademeli olarak gerçekleştirilen Afet ve Acil Durum eğitimleri devam ediyor.

Son olarak Terminal Şube Müdürlüğü çalışanlarına yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi. İş esnasında yaşanabilecek yangın vakalarına karşı nasıl müdahale edileceğini öğrenen kurum çalışanları, tatbikatla uygulamalı eğitimle deneyim sahibi oldu.

İtfaiye ekipleri tarafından verilen eğitim kapsamında yangın veyangın tüpü çeşitleri, yangın tüpü kullanımı, tüple müdahalede alınacak önlemler ve tedbirler, kurum içi görev dağılımı ve yangına müdahale teknikleri işlendi.Kurumdan yapılan açıklamada, kurum çalışanlarının bilinçlenmesi ve teknik donanım kazanması için eğitimlere devam edileceği bildirildi.

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