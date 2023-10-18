Sakarya'da 'sertifikalı ilk yardım' eğitimleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, toplumun sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak Temel İlk Yardım Eğitimlerine devam ediyor. "İlk Yardım Hayat Kurtarır" prensibiyle düzenlenen bu kurslar, olası kazalarda hayat kurtarabilecek ilk yardım müdahalelerini öğretmeyi amaçlıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kurs programlarını teorik bilgi ve pratik uygulamaları bir araya getirerek katılımcıları en etkili şekilde bilinçlendiriyor. Bu eğitimler, katılımcılara ilk yardımın ne kadar hayati bir beceri olduğunu gösterirken, acil durumlar karşısında etkili müdahaleler yapma yeteneğini artırıyor. Alınan eğitimlerin sonucunda Büyükşehir Belediyesi tarafından, katılımcılara sertifika veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilk yardımın herkes tarafından öğrenilmesinin vurgusu yapılarak, “Toplumun genel sağlık bilincini artırmayı amaçlayan bu kurslarla, yaşamları koruma konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Belediyemiz, bu sağlık girişimi ile toplumun genel sağlık ve güvenlik düzeyini artırarak daha güvenli bir yaşam sürdürmeyi hedefliyor. İlk etapta önceliğimiz,yanlış uygulamalarla temel yaşam desteğine ihtiyacı olan vatandaşlarımızı yanlış müdahaleyle daha zor bir duruma sokulmasını önlemektir.İlk yardım becerilerinin herkes tarafından öğrenilmesi, olası acil durumlarda sakat kalmayı önleme ve insan hayatını koruma için önemlidir” denildi.