Sakarya'da öğrencilere iklim değişikliği aşılanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 16-27 Ekim İklim Değişikliği ile mücadele haftası kapsamında Doğa Koleji ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ‘iklim değişikliği nedir?’ ve ‘iklim değişikliği ile mücadele etmek için neler yapmalıyız?’ konuları hakkında farkındalık eğitimi düzenledi.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadele konusunda gençleri ve öğrencilere neler yapılması gerektiğini anlatmaya ve göstermeye devam ediyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığıbünyesinden faaliyet gösteren İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü tarafından 16-27 Ekim İklim Değişikliği ile mücadele haftası kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine farkındalık eğitimleri verilerek neler yapılması gerektiği hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE ETMENİNİN ÖNEMİ

Sunumda iklim değişikliği sonucu yaşanan sel, kuraklık, orman yangınları, erozyon gibi meteorolojik karakterli afetlerin günlük yaşantımızı nasıl etkilediği anlatıldı. Aynı zamanda iklim değişikliği ile mücadele etmek için yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi, etkin ve tasarruflu su kullanım yöntemleri, ulaşımda toplu taşıma ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasından, atık yönetim sistemleri ve geri dönüşümün öneminden bahsedildi.

DOĞAYA VE ÇEVREYE OLAN İLGİLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Program boyunca doğaya ve çevreye olan ilgileri ile anlatılanları pür dikkat dinleyen öğrenciler, anlatımlar sonrası merak ettikleri soruları yönelttiler. Yoğun bir ilgi ve alakanın olduğu eğitimde öğrenciler sormuş oldukları sorulardan alınan cevaplar ile bilgilendiler. Yapılan çalışmaları yerinde görmek isteyen öğrencileri, geri dönüşüme yön veren, binlerce kişinin enerji ihtiyacını karşılayan SEKAY proje alanında oluşturulacak atölyelere davet edildiler.