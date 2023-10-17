Sakarya'da 'Aile Mektebi' atölyeleri başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM’de ‘Aile Mektebi’ atölyeleri başlıyor. 22 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek kayıtların ardından 3 farklı atölyede eğitimler gerçekleştirilecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde ‘Aile Mektebi’ başlıyor. 22 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek kayıtların ardından 3 farklı atölyede eğitimler gerçekleştirilecek.

Aile Mektebi, katılımcılarını güzel bir ahlakın, selim bir şahsiyetin, huzurlu ve sükunetli bir ailenin ölçülerine dair keşfe çıkmaya davet ediyor. Atölyeler için kayıtlar www.sakarya.bel.tr adresinden yapılabilecek. 444 40 54 (3740) numaralı telefon üzerinden ise ayrıntılı bilgiler alınabilecek. Atölye eğitimleri 23 Ekim Pazartesi günü başlayacak.

Kadınlara özel olarak gerçekleştirilecek eğitimlerin adresi Sosyal Gelişim Merkezi olacak. Riyâzu’s-Sâlihîn Okumaları ile hadisler ışığında ahlâk ve değer dünyası, Âyine-i Esmâ Sohbetleri ile kişilik inşası, İlk Sığınak Son Kale: Aile atölyesi ile en çok saldırıya uğrayan aile kurumunun, manevi ve insani ölçülerle yeniden ve selim bir şekilde inşa etmenin imkânları konuşulacak.

Aile Mektebi atölyeleri takvimi şu şekilde;

Riyâzu’s-Sâlihîn Okumaları/ Hadisler ve Salihler Bahçesine Yolculuk

Her Pazartesi – 10.00 / SGM

İlk Sığınak Son Kale: Aile / Kur’an ve Sünnet Işığında Aile İnşası

Her Pazartesi – 14.30 / SGM

Âyine-i Esmâ Sohbetleri / Esmaü’l-Hüsna ile Şahsiyet İnşası

Her Çarşamba – 18.00 / SGM