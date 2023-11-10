Sakarya Büyükşehir Akademi’de başvuru sonuçları açıklandı
Sakarya'da 8 farklı alanda gerçekleştirilecek eğitimler için Büyükşehir Akademi’de başvuru sonuçları açıklandı. Eğitimler 13 Kasım Pazartesi günü başlıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi’de yeni dönem başlıyor.
Etkili ve Güzel Konuşma, Filmihâl: Film Sanatına Yollar, Film Sanatından Köprüler, İnsanlığın Ortak Mirası Medeniyet, İslam Felsefesi Okumaları, Mesnevi Okumaları, Türk Müziği Dersleri, Türk Şiiri, Yapay Zekâya Ulaştıran Bilimin Geçmişi ve Geleceği derslerine toplam 500 kayıt gerçekleştirildi.
13 Kasım Pazartesi günü başlayacak akademi eğitimleri, 6 Ocak Cumartesi günü sona erecek. Büyükşehir Akademi’ye ilgi gösteren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyor, katılmaya hak kazanan öğrencilere başarılar diliyoruz.
Derslere kesin kaydı olan kişiler
Etkili ve Güzel Konuşma
ABDÜSSAMED GEYİK
AYHAN KUZU
AYŞE SEFANUR ORDUKAYA
BARAN ADIGÜZEL
BETÜL ERMAĞAN
CANSU ATAŞ
DERYA DURĞUN
EVA HAVİN MERT
HASAN HALİL
HILMY ABDULLAH AZZAM
HİLAL ÖZTÜRK
MAHMUT KAYA
MUHAMMED EKREM YILMAZ
MÜNEVVER KARAKUŞ
ONUR BÜYÜ
RUMEYSA DİLARA KARABUDAK
SEHER MUTLU
SEMA TETİK
SENA HÜMEYRA TARHAN
SUZAN ŞAHVELET
ŞEYMA DEMİRCİ
TANSU KARABAĞ
ÜLKÜ SALMAN
ÜMMÜHABİBE CİHAN
YAVUZ SELİM ÖZDOĞAN
Filmihâl: Film Sanatına Yollar, Film Sanatından Köprüler
AHMET ESAD ACAR
AHMET YILMAZ
AMİNE ŞULE TOPÇU
ASLI AYDINLAR
AYBEN BOZ
AYŞE BAHAR AYSU
BÜŞRA KESKENDİR
CANSU AKKAYA
EMRE ÖZ
FATİH DİN
HASAN KORHAN DERİCİ
HÜSNA GÜL ŞİRİN
İBRAHİM TUFAN
KÜBRA AĞAR
MEHTAP YILDIRIM
MUHAMMED RAHMAN
MURAT ULUÇ
MUSTAFA CAN AYDIN
NERGİZ ÖNCE
NUREFŞAN ŞAHİN
RÜMEYSA EMEL AK
SERAP YERLİ
ÜMRAN ULUS
ÜNZÜLE ÖZÇELİK
ZEYNEP SEVDE ŞENER DEMİRHAN
ZEYNEP ŞANVER
ZEYNEP TAŞKİN
ZUHAL DOĞAN
İnsanlığın Ortak Mirası Medeniyet
AYŞE ÇETİN
BERRANUR ÇETİN
BÜŞRA KESKENDİR
CERAN USLU
DİLEK TAN
EDA NUR ÇUMAK
ELİF KADİROĞULLARI TAŞÇI
ENES BAŞ
ERDAL ŞAHİN
HASAN DAĞ
HASSAN ABDALLAH MOHAMMED ALI
HAVVA NUR YILDIZHAN
HİLAL KILIÇ SERDAR
HÜSNANUR GÜNER
KADRİYE SAYIN
KÜRŞAT ÖZKAN
MEHMET DEDE
MERAL TAZICI
MERT HEPCAN
MERVE SERDAR
MİRAY CENGİZ
MUHAMMET NUMAN TEKİN
MUKADDES KÜBRA İSKENDER
MUSTAFA BUĞRA SEMİZ
MÜRŞİDE ÖZDEMİR
MÜŞERREF ERGÜN
OĞUZHAN BAYRAK
OSMAN KOÇ
RECEP TATLI
RÜMEYSA SARKIN ÖTER
SEMA TAMKAYA
SEMRA BOSTANCI
ŞEVVAL ASAN
ŞEYMA ACAR
TARIK AHMET MOLDUR
TUĞBA MURATALAN
ZEHRA MERVE ŞİMŞEK
ZEYNEP SARE GÖKAN
ZEYNEP SEVDE ŞENER DEMİRHAN
İslam Felsefesi Okumaları
AYHAN ŞAHİN
AYŞE EFNAN SAİM
AYŞENUR TOPALOĞLU
BEYZANUR MISIR
BÜŞRA TEKİN TİYMUR
CANSU ÖZTÜRK
CEMİLE İFFET ŞAHİN
CİHAT TİYMUR
EMİNE AKKAYA
ESLEM REYYAN SERT
FATİH SULTAN MEHMET KARAKUŞ
GÖNÜL ZEYNEP ÖZBALIK
HATİCE KÜBRA TAVACI TOKER
HÜSNA KILINÇ
İREM BEYZANUR DEMİR
İREM SERTVURAN
MAŞİDE SULTAN KORKMAZ
MUHAMMED MİRAÇ EROĞLAN
MUHAMMET FATİH TETİK
MUSTAFA AYDIN
NİGAR AYAZ
NURAY CEBECİ
ÖMER MUTTALİP ÇAKMAK
ÖMER RASİH ARSLAN
RABİA BAŞIBÜYÜK
RABİA BOZDAŞ
RABİA IŞIK
SEDEF DURSUN
SEMANUR DURSUN
SENANUR DUMANGÖZ
SUDE TUYAN YILDIRIM
SÜMEYRA YUMAK
ŞAHİN DEMİRCİ
ŞEYMA KILIÇ
ŞÜHEDA ÇELİK
TAHA ALAYDIN
YUNUS TOKER
ZELİHA HİÇYILMAZ
ZEYNEP GİZEM DUMAN
ZUHAL UYAR
Mesnevi okumaları
AHMET BATUHAN BAHÇE
AHMET PERVANE
ARZU AYDIN
ASİYE DÜZCAN
AYFER BAYRAM
AYNUR KAMA
AYŞE GÜNDOSTU
AYŞENUR ALAN
AZİME AVCI
BUSE SALTIK
DİDEM SİPAHİER
ELİF AYCAN ASLAN
EMEL YILMAZ
ESMA HİLAL YEŞİLYURT
ESRA ÇELİKKOL
FATMA HÜLYA YAVUZ
FATMA TUNCER
FERZAN KAHVECİ
HAMİDE SÜMEYYE TOPALOĞLU
HANİFE BAYRAM
HÜLYA ÖZPINAR
İLKNUR EBİZ YILDIZ
İREM KORKMAZ
İSMAİL ALPER ALTAN
İSMAİL HAKKI BALİÇ
İSMAİL ÖZENSEL
MELİKE YEŞİLOVA
MERVE ÇALIK
MERVE GÖL
MÜBERRA YILDIRIM
NERMİN YILMAZ
ONUR YAMAN
RABİA GÜNEL
RAVZA CİHAN
SÜMEYYE ÜNSAL KAÇMAZ
ŞEVVAL SEVGİ
ŞEYMA ÇAKIR
TARIK DİNÇ
YAKUP ÖNCÜ
ZEYNEP MEREY
Türk Müziği Dersleri
AHMAD WASIM ALKILANI
AHMET FARUK ELMACI
ALİ ZEYBEK
BETÜL ÖZDİN
BİLAL GÖKÇE
ÇAĞRI İYİDİKER
ÇİĞDEM DEMİRCİ
DİLEK ARSLANBÜKEN
DUYGU HACISADIKOĞLU
EMİRCAN POLAT
FAZLI SAKAR
FEYZA AYAZ
HACI İSMAİL TAMER
HAMİYET KOCA
HÜSNA GÜL ŞİRİN
İBRAHİM AYTAÇ KADIOĞLU
MUHAMMED ALİ FİKRİ KELEŞ
MUHAMMED TALHA ABUŞ
MUHAMMET ALİ GENÇ
MUHAMMET FARUK KAYA
MURAT CAN REİS
MUSTAFA BURAK EYİSOY
MUSTAFA KARAYAKALIOĞLU
MUSTAFA ÖZSAĞIR
MUSTAFA SANCAR
NİSA DİNÇ
OSMAN SEVİL
ÖMER ERENGİN
RECEP KOCA
SALİH ABDÜSSAMED ÖZER
SELİM YILDIZ
SERAP SERT
ŞEYMA KARACA
TAHİR DUMANGÖZ
TUĞRUL NİZAMOĞLU
UMUT BOYUN
UMUTCAN KAYA
YUSUF GÖKÇE
YUSUF TIRPAN
Türk Şiiri
ALEYNA CEBECİOĞLU
AYŞE BETÜL GEYİK
AYŞENUR ÇAKMAK
BAHAR SADIKOĞULLARI
BANU GENCE
BETÜL KILIÇ
BEYZA CİNOĞLU
BEYZANUR ÜLKER
CEMİLE DURMAZ
DERDA KIRAT
EDA EMECEN
EMİNE NUR AKSAKAL
ENGİN ERDAĞ
ESRA ÇELİKKOL
FATMANUR IŞIK
FAZLI SAKAR
GÜLÇÜN DUMAN
HATİCE NİHAN AKAY
HİLAL ARSLAN
HÜLYA RAHMAN
İBRAHİM TUFAN
KEVSER CİVELEK
MUSTAFA CAN AYDIN
MÜYESSER ÇELİK
ÖZGE AYDIN
RECEP TATLI
RÜMEYSA KABATAŞ
SEDA ÖZKULER
SEDANUR İŞGÖR
SEMİH ŞENOĞUL
SENA ÖZGE ÖZDEMİR
SİBEL SARI
SİNAN KOÇ
SÜMEYYE GÜL KILIÇ
SÜMEYYE VEREP
YAREN ZEYNEP PENEK
ZEHRA KARATAŞ
ZEYNEP BEYZA ŞEKER
ZEYNEP BURUCU
ZEYNEP KALEM KAYA
Yapay Zekâ Ulaştıran Bilimin Geçmişi ve Geleceği
ALİ ERKEK
AYNUR ŞAHVELET
AYŞE BAHAR AYSU
AYŞEGÜL ÇAKIROĞLU ÇELİK
EBRU ÖZHAN
ELİF GÜMÜŞDERE
ENES BÜYÜKBURGAZ
ERHAN GÖLGE
ESİN TÜYLÜ TURAN
ESRA ÖZCAN
ESRA YÜCE
FATİH ÇELEBİ
GÜLÇÜN DUMAN
HASAN KORHAN DERİCİ
HATİCE KARAKÖSE
HAYRUNNİSA ÇETİN
İREM TOPALOĞLU
İSMAİL BORAN BAŞBUĞU
KADRİYE SAYIN
KEREM YİĞİT EREN
KÜBRA ARLI
MEDİHA SEÇGİN
MEHMET BURAK ASLAN
MERVE ASILKEFELİ
SEDA BALCILAR
SEHER DURSUN
ŞEVKET AY
TUĞÇE HACER MADEN
VEYSEL BİLAL ARSLANKARA
YUNUS ÖZKAN
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|11
|31
|2. Fenerbahçe
|11
|30
|3. A.Demirspor
|11
|21
|4. Trabzonspor
|11
|19
|5. Beşiktaş
|11
|19
|6. Kayserispor
|11
|19
|7. Kasımpasa
|11
|18
|8. Antalyaspor
|11
|15
|9. Hatayspor
|11
|14
|10. Sivasspor
|11
|14
|11. Rizespor
|11
|14
|12. Ankaragücü
|11
|13
|13. Gaziantep FK
|11
|12
|14. Karagümrük
|11
|11
|15. Alanyaspor
|11
|10
|16. Konyaspor
|11
|10
|17. Pendikspor
|11
|10
|18. Başakşehir
|11
|9
|19. Samsunspor
|11
|8
|20. İstanbulspor
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|11
|27
|2. Kocaelispor
|11
|23
|3. Bandırmaspor
|11
|22
|4. Bodrumspor
|11
|20
|5. Göztepe
|11
|20
|6. Gençlerbirliği
|11
|19
|7. Keçiörengücü
|11
|17
|8. Sakaryaspor
|11
|16
|9. Manisa FK
|11
|14
|10. Ahlatçı Çorum FK
|11
|14
|11. Erzurumspor
|11
|13
|12. Boluspor
|11
|13
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Şanlıurfaspor
|11
|11
|15. Giresunspor
|11
|9
|16. Ümraniye
|11
|9
|17. Tuzlaspor
|11
|8
|18. Altay
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|11
|27
|2. Tottenham
|11
|26
|3. Liverpool
|11
|24
|4. Arsenal
|11
|24
|5. Aston Villa
|11
|22
|6. Newcastle
|11
|20
|7. Brighton
|11
|18
|8. M. United
|11
|18
|9. Brentford
|11
|16
|10. Chelsea
|11
|15
|11. Crystal Palace
|11
|15
|12. West Ham United
|11
|14
|13. Nottingham Forest
|11
|13
|14. Wolves
|11
|12
|15. Fulham
|11
|12
|16. Everton
|11
|11
|17. Luton Town
|11
|6
|18. Bournemouth
|11
|6
|19. Burnley
|11
|4
|20. Sheffield United
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|12
|31
|2. Real Madrid
|12
|29
|3. Barcelona
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|11
|25
|5. Athletic Bilbao
|12
|21
|6. Real Betis
|12
|20
|7. Real Sociedad
|12
|19
|8. Valencia
|12
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Las Palmas
|12
|17
|11. Getafe
|12
|15
|12. Osasuna
|12
|13
|13. Villarreal
|12
|12
|14. Deportivo Alaves
|12
|12
|15. Sevilla
|11
|11
|16. Cadiz
|12
|10
|17. Mallorca
|12
|9
|18. Celta Vigo
|12
|7
|19. Granada
|12
|6
|20. Almeria
|12
|3