Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliği ile düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl 12. kez düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"nın Bursa il birincileri belli oldu.BURSA (İGFA) - İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerinin zararlı alışkanlıklara karşı bilinç düzeylerini arttırmak, sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve internet bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavramalarını kolaylaştırmak ve Türkiye Yeşilay Cemiyetinin faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla Türkiye genelinde "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Projesi" gerçekleştirilmektedir.

Genç nesilleri bağımlılıktan korumak ve toplumda bağımlılık farkındalığı oluşturmak amacıyla 17 ilçemizin de katılımıyla düzenlenen yarışmaya öğrenciler afiş, resim, karikatür ve kısa videoların dahil olduğu görsel kategorisinde ve kompozisyon, şiir, öykü, deneme ve anıların dahil olduğu edebi kategorisinde çalışmalar gönderdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu: "Çocuklarımızı ve onlara bu konuda destek olan öğretmenlerimizi ve ailelerimizi öncelikle tebrik ediyorum. Sevgili çocuklar, hepimiz sizin başarınızı kutlamak için buradayız. Biraz önce yaptığınız çalışmaları gördüm. Seçtiğiniz renkler, görseller, yazdığınız kompozisyonlar çok anlamlı ve insana değer katıyor. Baktığınızda estetik olarak da insana mutluluk hissi veren çok güzel çalışmalarınız var. Bunun için sevgili gençler hepinizi tebrik ediyorum. Elinize, yüreğinize, kaleminize sağlık. Emek veren, sizin için organizasyonu gerçekleştiren Yeşilay temsilcisine, Yeşilay çalışanlarına, İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize, öğretmen arkadaşlarımıza ve gençler hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Edebi ve görsel kategorisinde yarışmaya katılarak ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde il birinciliği elde eden öğrenciler, para ödülü ve başarı belgesiyle ödüllendirildi.

GÖRSEL KATEGORİSİNDE BİRİNCİLİK KAZANAN ÖĞRENCİLER

Neciphan ÖZDEMİR - Orhangazi / Orhanbey İlkokulu (İlkokul düzeyinde)

Mithat ALTIN - Osmangazi / Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu (Ortaokul düzeyinde)

Aybeniz UYGAN - Gemlik / Celal Bayar Anadolu Lisesi (Ortaöğretim düzeyinde)

EDEBİ KATEGORİSİNDE BİRİNCİLİK KAZANAN ÖĞRENCİLER

Ela KARABULUT - İnegöl / Vehbi Koç İlkokulu (İlkokul düzeyinde)

Zübeyde Zehra TOKGÖZ - Yenişehir / TOKİ Orhangazi Ortaokulu (Ortaokul düzeyinde)

Sümeyye TARIM - Yenişehir /Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ortaöğretim düzeyinde)