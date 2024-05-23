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Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi dünya sıralamasında

Profesyonellere yönelik gelişim programları sunan Sabancı Üniversitesi EDU, Financial Times tarafından her yıl ilan edilen Kuruma Özel Programlar Dünya Sıralaması’nda, bu yıl da yükselişine devam ederek 34’üncü oldu EDU Türkiye’den listelerde yer alan tek kurum

EĞİTİM 23.05.2024, 11:29
Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi dünya sıralamasında

Profesyonellere yönelik gelişim programları sunan Sabancı Üniversitesi EDU, Financial Times tarafından her yıl ilan edilen Kuruma Özel Programlar Dünya Sıralaması’nda, bu yıl da yükselişine devam ederek 34’üncü oldu. EDU Türkiye’den listelerde yer alan tek kurum.İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU), Financial Times’ın yönetici eğitimleri alanında her yıl ilan edilen, Kuruma Özel Programlar 2024 dünya sıralamasında, 2018’den bu yana toplam 44 basamak yükselerek, 34’üncü sıraya yerleşti. Türkiye’de, alanında liderliği sürdüren EDU, dünyadaki gelişmeleri izleyerek, yenilikçi öğrenme araçlarıyla tasarladığı programlarıyla iş dünyasına katkıda bulunmaya devam ediyor.

TÜRKİYE’DEN LİSTELERDE YER ALAN TEK KURUM, EDU!

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici “Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU’nun, Financial Times tarafından her yıl ilan edilen yöneticilik eğitimleri alanında Kuruma Özel Programlar 2024 dünya sıralamasında 34’üncü sırada yer alma başarısını göstermiş olmasıyla büyük gurur duyuyoruz. Türkiye’den bu listeye giren tek kurum olmamız, bu başarının değerini daha da artırıyor. Financial Times dünya sıralamasına ilk olarak 2018 yılında 78'inci sıradan giriş yapan EDU, geçtiğimiz 6 yıl boyunca yükselişini her yıl düzenli olarak sürdürerek 2022'de 55'inci, 2023'de 36'ncı ve şimdi de 2024 sıralama sonuçlarına göre 34'ncü sırada yer almayı başardı. Sabancı Üniversitesi olarak EDU birimimizi bir dünya üniversitesi olma hedefimiz doğrultusunda, yönetici eğitiminde pratik ve teorik bilginin, dünyadaki en son gelişmeleri gözeterek, yerel değerlerle birleştirilip uygulanması konusundaki açığı kapatmak amacıyla 2002 yılında hayata geçirdik. Yönetici geliştirme programları alanındaki öncülüğümüzün dünya çapında takdir ve tescilinin göstergesi olan bu başarımız, Sabancı Üniversitesi olarak iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılama yolundaki uzun soluklu, kararlı ve bilimsel çalışmalarımızın bir sonucu. Bu başarımızı daha yükseklere taşıma hedefiyle ülkemizi ve üniversitemizi dünyada en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Sabancı Üniversitesi, EDU Direktörü Gonca Börekçi Baybaş, EDU’nun artık geleneksel hale gelen başarısı için şunları söyledi:

“Sıralamada altıncı yılımızda da dünyanın önemli ve köklü üniversitelerini geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. Müşterilerin ihtiyaçlarına uygun program tasarımı, akademik bilgiyle iş pratiği arasındaki denge, kullanılan yöntem ve araçların güncelliği, yeni beceri ve bakış açısı kazandırma, kuruma yaratılan değer, müşterilerin aynı kurumu gelecekte tekrar tercih etmeleri gibi önemli kriterlerin tümünde yükselişimiz sürüyor.”

Sabancı Üniversitesi, EDU 22 yıldır Türk iş dünyasında kurumların gelişimlerine destek olmaya, fark yaratan yaklaşımlarla program tasarlamaya ve sunmaya devam ediyor.

Financial Times Executive Education Kuruma Özel Programlar 2024 sıralamasında bu yıl dünyadan 90 kurum yer aldı. Listeye dair detaylı bilgiye Executive Education Custom 2024 - Business school rankings from the Financial Times - FT.com adresinden ulaşabilirsiniz.

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