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Rize'de öğrencilere sınav öncesi ikram
EĞİTİM 17.01.2024, 16:03
Rize Belediyesi, bünyesindeki RİBEGM aracılığıyla öğrencilere sınav haftasında ikramda bulundu.RİZE (İGFA) - Rize Belediye Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi (RİBEGEM), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencilerine sınav haftasında, Rize simidi, kaşar ve çorba ikram ediyor.
RİBEGEM Gönüllüleri tarafından RTEÜ Kampüsüne kurulan stantta öğrenciler ikramlardan faydalanıyor.
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