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Rektörler ERÜ’de buluştu
EĞİTİM 09.11.2022, 08:15
Kayseri'deki üniversite Rektörleri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’un ev sahipliğinde bir araya gelerek, istişarelerde bulundular.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Botanik Alakart Restoran’da ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney katıldı.
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, katılımlarından dolayı Üniversite Rektörlerine teşekkür etti.
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