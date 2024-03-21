Rektör Yılmaz, iftar programında müjdeleri sıraladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, basın mensupları ile iftar programında bir araya geldi. Rektör Yılmaz, Üniversite Hastanesine kanser tarama cihazı kazandırıldığı müjdesini verdi.Nurhan İÇMEZ / TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Tesislerde gerçekleşen iftar programına Rektör Prof.Dr. Yılmaz’ın yanıs sıra Rektör yardımcılarımız ile ulusal ve yerel medya temsilcileri katıldı. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Rektör Yılmaz Üniversitenin son durumu ile ilgili bilgiler aktardı.

Sağlık alanında yapılan yeniliklerden bahseden Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz Üniversitemize kanser tarama cihazının kazandırıldığını ve Nükleer Tıp Uzmanımızın da göreve başlayarak hasta kabulü yapıldığını ifade etti. Ayrıca Üniversite Hastanesinin olduğu bölgede acil servis inşaatının da yakın bir zamanda başlayacağını belirtti.

Tarımsal alanda yapılacak faaliyetlere değinen Yılmaz, tarımsal kurutma tesisi kurulacağını ve başta erik ve vişne olmak üzere meyvelerin kurutulmasının sağlanacağını belirtti. Geçtiğimiz günlerde tohum takas etkinliği gerçekleştirildiğini ifade ederek ata tohumlarının korunması ve yaygınlaştırılmasının sağlanacağını söyledi. Ayrıca, kampüsümüzde bir süt üretme tesisi kurulacağını, ekmek üretimi için altyapının tamamlandığını ve 15 Nisan itibariyle üretime geçileceğini söyledi.

Eğitim alanında yapılan yenilikleri de aktaran Rektör Yılmaz, önümüzdeki dönem itibariyle eczacılık, grafik tasarım, gastronomi ve mutfak sanatları, endüstri mühendisliği, mimarlık ve yönetim bilişim sistemleri, elektronik ticaret ve yönetimi bölümlerine öğrenci kabulünün başlayacağını duyurdu.

Ayrıca, ara eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla organize sanayi bölgesinde bir meslek yüksekokulunun açılmasının planlandığını belirtti. Eğitimde kalitenin artırılması amacıyla ISO 9001 belgesinin Mayıs ayı içerisinde alınacağını kaydeden Rektör Yılmaz, kurumsal akreditasyon için de YÖK’e başvuru yapıldığını söyledi. Ayrıca siber güvenlik konusunda da Siber Güvenlik Laboratuvarının kurulması için girişimlerde bulunulduğunu belirtti.

Topluma katkı faaliyetlerine değinen Rektör, emeklilerimiz için 15 Nisan’da emeklilik sonrası yaşama hazırlık eğitiminin başlayacağını ve bu eğitimler sonunda emeklilerimize sertifika verileceğini kaydetti. Yine Tazelenme Üniversitesi adı altında eğitimlerin başlanacağını söyleyen Yılmaz, 2 Nisan’da bu programın protokolünün imzalanacağını duyurdu. Geleneksel el sanatlarının yaşamasını sağlamak amacıyla da Üniversite bünyesinde bir araştırma merkezinin kurulduğunu söyledi.