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Rektör Vekili Ak'tan Metropolis'e inceleme

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektör Vekili ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof Dr Mahmut Ak, Torbalı ilçesinde antik çağda 'Ana tanrıça kenti' olarak adlandırılan Metropolis Antik Kenti'nde DEÜ tarafından yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi DEÜ'nün bugüne kadar sorumluluk aldığı Antik Kentlerde çok sayıda anıtsal yapının ve eserin ortaya çıkmasını sağladığını vurgulayan Prof Dr Ak, “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, Antik Kentlerin sırlarını biraz daha açığa çıkarmamızı sağlayacak yeni kazı dönemi mayıs ayı itibariyle başladı Bu kapsamda Türkiye'nin farklı bölgelerinde yürüttüğümüz arkeolojik araştırma, kazı ve restorasyon çalışmalarıyla tarihi mirası biraz daha gün yüzüne çıkartacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi

EĞİTİM 28.05.2024, 17:15
Rektör Vekili Ak'tan Metropolis'e inceleme

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektör Vekili ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, Torbalı ilçesinde antik çağda 'Ana tanrıça kenti' olarak adlandırılan Metropolis Antik Kenti'nde DEÜ tarafından yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi. DEÜ'nün bugüne kadar sorumluluk aldığı Antik Kentlerde çok sayıda anıtsal yapının ve eserin ortaya çıkmasını sağladığını vurgulayan Prof. Dr. Ak, “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, Antik Kentlerin sırlarını biraz daha açığa çıkarmamızı sağlayacak yeni kazı dönemi mayıs ayı itibariyle başladı. Bu kapsamda Türkiye'nin farklı bölgelerinde yürüttüğümüz arkeolojik araştırma, kazı ve restorasyon çalışmalarıyla tarihi mirası biraz daha gün yüzüne çıkartacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türkiye’nin farklı bölgelerinde yürüttüğü arkeolojik kazı çalışmalarıyla kültürel mirasın gün yüzüne çıkmasına önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Son olarak Bursa’nın İznik ilçesinde 8 yıldır sürdürdüğü arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarını tamamlayarak, 1900 yıllık Roma Tiyatrosu’nun turizmle buluşturulmasını sağlayan DEÜ, 2024 yılı yaz dönemi yeni kazı çalışmalarıyla da farklı bölgelerdeki araştırmalarını sürdürecek. Bu kapsamda DEÜ, İznik’in farklı noktalarındaki araştırmalarının yanı sıra İzmir’de Metropolis Antik Kenti ve Efes Antik Kenti’ndeki kazı ve restorasyon çalışmalarına devam edecek.

“TARİHİ MİRASI KORUMAK GÖREVİMİZ”

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, ilk bilimsel kazılarına 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından başlanan Torbalı'daki Metropolis Antik Kenti'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle sürdürülen araştırmalara yönelik gelişmeleri yerinde inceledi. DEÜ'nün bugüne kadar sorumluluk aldığı Antik Kentlerde çok sayıda anıtsal yapının ve eserin ortaya çıkmasını sağladığını vurgulayan Prof. Dr. Ak, “Türkiye'nin farklı bölgelerinde yürüttüğümüz arkeolojik araştırma, kazı ve restorasyon çalışmalarıyla tarihi mirası gün yüzüne çıkarmayı sürdürüyoruz. Bugün de bu kapsamda kadim medeniyetlerin kesişme noktasında kurulmuş Metropolis Antik Kenti'ndeydik. Metropolis'teki araştırma çalışmalarının DEÜ'ye geçmesiyle Metropolis aslında 2003 yılına, araştırmaların ilk başladığı noktaya, Dokuz Eylül Üniversitesi'ne geri döndü. Kazı heyetimiz ve Üniversitemizin değerli hocaları, bilgi ve tecrübeleriyle bu tarihi kentin bilinmeyenlerini her geçen gün biraz daha gün yüzüne çıkarmakta. DEÜ olarak görevimiz, bu tarihi mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır” dedi.

YENİ KAZI DÖNEMİ BAŞLADI

Tarih öncesi çağlardan Helen dünyasına, Roma'dan Osmanlı dönemine kadar birçok medeniyetin izlerini taşıyan Metropolis Ören Yeri'ndeki incelemelerinin ardından Yeniköy'deki Kazı Evi'ni de ziyaret eden Rektör Vekili Ak, buradaki buluntular hakkında da araştırmacılardan bilgiler aldı. Metropolis Antik Kenti, Efes Antik Kenti ve İznik Roma Tiyatrosu’nda 2024 yılı yeni kazı sezonunun mayıs ayıyla birlikte başladığını belirten Rektör Vekili Ak, “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, Antik Kentlerin sırlarını biraz daha açığa çıkarmamızı sağlayacak yeni kazı dönemi mayıs ayı itibariyle başladı. Bugün Metropolis ziyaretimizde, burada mensuplarımızın ve kazı ekibinin özverili çalışmalarına şahit olduk. Önemli kültür miraslarının bulunduğu harabeleri gezdiğimizde o zenginliği ve güzel anıtsal yapıları görebiliyoruz. Metropolis de dahil araştırma yürüttüğümüz tüm Antik Kentler gerçekten büyük sürprizlere gebe. Her birimiz bu toprakların altında yatan medeniyetlerin koruyucusuyuz. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak bu sorumluluğu taşırken kültürel mirasımızı koruma ve geliştirmek için akademik çalışmalarımızı da titizlikle sürdürüyoruz. Bu önemli görevde kazı ekibine ve emeği geçen mensuplarımıza başarılar diliyorum” bilgisini paylaştı.

Prof. Dr. Ak ve DEÜ Üst Yönetimine ören yerindeki incelemeleri sırasında, Metropolis Antik Kenti Kazı Başkanı DEÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Serdar Aybek, İznik Roma Tiyatrosu Kazı Başkanı Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Aygün Ekin Meriç, DEÜ akademik kadrosu ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü mensupları eşlik ettiler.

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