Rektör Karamustafa'dan Filistin’le dayanışma platformuna ziyaret

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Üniversitenin Develi Seyrani Yerleşkesinde öğrencilerin kurduğu Filistin’le dayanışma platformunu ziyaret etti.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Develi İslami İlimler Fakültesi Kültür ve Medeniyet Kulübü tarafından “Kampüs İntifada” sloganı ile oluşturulan Filistin’le dayanışma platformunda öğrenciler ve öğretim elemanlarıyla bir araya gelen Rektör Karamustafa, öğrencilerin etkinliklerinde de yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa burada yaptığı konuşmada, İsrail’in Gazze Şeridinde Filistin halkına yönelik saldırılarını ve buradaki insanlık dramını kabul etmenin mümkün olmadığını belirterek, mazlum Filistin halkına yönelik saldırıları ve zulmü şiddetle kınamaya, protesto etmeye devam edeceklerini söyledi.

Yaklaşık bir ay önce kurulan dayanışma platformunda öğrenciler, Filistin halkına destek etkinliklerine devam edecekler.