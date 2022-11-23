Rektör Altun’dan öğrencilere çorba ikramı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından vize haftası nedeniyle Merkez kütüphanede geç saatlere kadar ders çalışan öğrencilere sıcak çorba ikramında bulunuluyor. Bu kapsamda Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, kütüphaneyi ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

ERÜ tarafından merkez kütüphanede bu yıl ilk defa öğrencilere sıcak çorba ikramında bulunulmaya başlandı.

Ders çalışmak için kütüphaneye gelen öğrencilere çorba ikramında bulunan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, başlayan vize sınavlarında öğrencilere başarılar diledi.

Rektör Altun, öğrenciler ile tek tek sohbet ederek, onların talep ve isteklerini de dinledi.

ERÜ tarafından sıcak çorba ikramına her gün akşam 20.30- 21.30 saatleri arasında Merkez Kütüphane de devam edilecek.