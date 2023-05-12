Rektör Altun TEKNOFEST kahramanlarını kutladı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yarışma sonuçlarına göre derece elde eden Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencilerine Rektör Prof. Dr. Fatih Altun tarafından teşekkür belgesi ve plaket verildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Senato Salonu’nda düzenlenen törene; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Sultan Taşcı ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Senato Üyeleri, Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Çağlıtalaslıgil ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Rektör Altun, büyük bir fedakârlık ile yarışlara katılan ve başarı elde eden öğrencileri tebrik etti.

Rektör Altun, “Özellikle proje geliştirmenin ben daha küçük yaşlara inmesinden yanayım. Anaokulu ile birlikte gençlerimizin bizler icat çıkarmalarını istiyoruz. Çıkaracakları bu icatlara da bizim çok ihtiyacımız var. Bizler yönetim olarak, üniversiteye gelen öğrencilerimizin proje hazırlama kültürüne sahip olmasını istiyoruz. Çünkü öğrencilerimiz Erciyes Üniversitesi’ne geldiklerinde görüyorlar ki, bu üniversitenin genlerinde ve alışkanlıklarında proje yapma alışkanlığı var. Onlar bizim ailemize girdikleri zaman görüyorlar ki, proje yapmak zorundayız” dedi.

ERÜ tarafından üniversite-sanayi işbirliği kapsamında yapılan protokoller ve staj imkanları hakkında da öğrenciler bilgiler veren Rektör Altun, şunları kaydetti: “Gençlerimiz çok gayretliler. Onlar memleketleri için çok önemli duygular besliyorlar. Özellikle deprem olayları yaşandığında bunu çok daha iyi gördük. Yardım kampanyamızda bu gençlerimizin yemek saatlerine bile önemli değil diyerek, çalışmalarında ben çok duygulandım. Bu gençlerimiz çok değerli geleceğimiz bizlerin. Bugün senatomuz bu yönetim kadememiz bugün ise gençlerimiz, bir sonraki dönemde bizim gelecek nesillerimiz ve gelecek yöneticilerimiz olarak karşımızda duruyorlar.”

Konuşmasında önümüzdeki yıl düzenlenecek olan TEKNOFEST’in startını bugünden itibaren verdiklerini belirten Rektör Altun, katılan takım sayısını artırarak, üniversite olarak kendilerine yakışanı yapmaya gayret göstereceklerini söyledi.

Rektör Altun konuşmasının ardından TEKNOFEST’te başarı elde eden öğrencilere teşekkür belgesi ve plaket verildi.

Elde edilen derecelere göre; ERÜ öğrencilerinin başarıları şöyle; Uluslararası İHA yarışlarında Üniversitemiz Vortex Uav Takımı Uluslararası İHA Yarışmasında Türkiye birincisi, Optimal Route Takımı Akıllı Şehirler ve Ulaşım kategorisinde Türkiye birincisi, EnvironPro Takımı Sağlık alt kategorisinde Türkiye ikincisi, HAVTEK Takımı Dikey İnişli Roket Yarışmasında Türkiye üçüncüsü, ARF-203 Takımı Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması Türkiye beşincisi, VNEURAL takımı öğrencileri Sağlıkta Yapay Zeka ana kategorisinde Türkiye beşincisi, Sangal İHA Takımı ve GÖKAY UAV takımı ise Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması performans ödülünü aldılar.