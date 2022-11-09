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Rektör Altun'tan Erciyes Teknopark çıkarması
EĞİTİM 09.11.2022, 08:45
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Teknopark’ı ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ile Erciyes Teknopark’ı ziyaret etti.
Ziyaretinde Genel Müdür Serhat Dalkılıç’tan bilgiler alan Rektör Altun, Teknopark personeli ile de sohbet etti.
Teknoparkta yürütülen çalışmaları yakından inceleyen Rektör Altun, Erciyes Teknopark’ın önemli başarılara imza attığını belirterek, ERÜ olarak her zaman teknoparka destek olmaya devam edeceklerini söyledi.
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