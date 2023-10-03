Rektör Altun, ERÜ’nün yeni öğrencilerini karşıladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen yeni öğrencileri Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde karşıladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

2023-2024 Akademik Yılı’nın başlaması ile beraber farklı bölgelerden ERÜ’ye yeni kayıt yaptıran öğrenciler Kayseri’ye gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda ERÜ şehre yeni gelen öğrencileri Kayseri Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde karşılayarak kalacakları yerlere transferlerine yardımcı oluyor.

ERÜ tarafından Otobüs Terminaline açılan standı ziyaret eden ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, öğrenciler ile yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

2023-2024 akademik yılında tüm öğrencilere, akademik ve idari personele başarılar dileyen Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti: “2023-2024 eğitim – öğretim yılında inşallah sağlık sıhhat içerisinde öğrencilerimiz ile çok güzel faaliyetlerimiz olacak. Yapılan faaliyetlere de öğrencilerimizin katılımlarını arzu ediyoruz. Özellikle yeni gelen öğrencilerimizin bir an önce uyum sürecine ihtiyaçları olacak. Bu süreçlerinde ilgili bölüm hocalarımız, ilgili bölümdeki danışmanlarımız, rehber öğretmenlerimiz bu konularda her türlü desteği verecekler. Dolayısıyla biz hazırız. Öğrencilerimize tekrardan Kayserimize hoş geldiniz demek istiyorum. Sağlıklı güzel bir eğitim-öğretim yılı geçirmek dileğiyle.”