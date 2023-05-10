Rektör Altun'dan yeni kreş binasına inceleme

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, kampüs içerisinde Hayırsever San Ailesi tarafından yapımı üstlenilen yeni kreş binasının inşaatında incelemelerde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Hayırsever Mehmet San ile birlikte ERÜ’ye hayırsever San Ailesi tarafından yaptırılan yeni kreş binasının inşaatında incelemelerde bulundu.

Yakın zamanda yapımı tamamlanarak hizmete açılması planlanan kreş binası hakkında yetkililerden bilgiler alan Rektör Altun, binanın yapımını üstlenen Hayırsever San Ailesi’ne teşekkür etti.