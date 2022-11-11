Raylarda uygulamalı eğitim

Etkin Koleji öğrencileri okul gezisi kapsamında ESTRAM’ı ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere tramvaylar ve toplu taşımada uyulması gereken kurallar başta olmak üzere raylı sistemler üzerine detaylı bilgilendirme yapıldı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Hafif Raylı Sistem projesini incelemek ve tramvayların çalışma sistemini görmek üzere okul gezisi düzenleyen Etkin Koleji öğrencileri, ESTRAM’ın misafiri oldular.

Öğrencilere ESTRAM Hareket Merkezi’ndeki yetkililer nezaretinde tanıtım gezisi düzenlendi. Burada bakım atölyesi, araç yıkama ünitesi, tramvay ile depo sahasını yerinde gören ve geziye katılan miniklere, toplu taşımada uyulması gereken kurallar uygulamalı olarak anlatıldı. Öğrenciler vatman koltuğuna oturarak tramvayı yakından inceleme fırsatı buldular.

Tramvay içerisinde bulunan donanımları da tanıtan ESTRAM görevlileri, minik misafirlere ikramda bulunurken öğrenciler ve öğretmenler de kendilerini ağırladıkları ve bilgilendirdikleri için yetkililere teşekkür ettiler.

Okul gezisi günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.