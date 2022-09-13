Proje Okulu Türkiye'ye yayılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, belediyelerin ulusal ve uluslararası kaynaklardan en etkin şekilde faydalanılmasını sağlamak amacıyla Türkiye’deki farklı belediyelerin katılımıyla ‘Proje Okulu’ çalışması başlattı. Proje Okulu eğitimlerini tamamlayan katılımcılar belgelerini düzenlenen törenle aldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimler Vizyon Gelişim Ofisi, işbirliği ile ‘Proje Okulu’ çalışması gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Proje Okulu’nda, alanında uluslararası çalışmalar yürüten uzman eğitmenler tarafından interaktif ve yaygın öğrenme metotları eğitimleri verildi. Yaygın öğrenme metotları, insan odaklı tasarım, takım çalışması, geri bildirim ve fon kaynakları konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. 5 günlük eğitim sonrasında katılımcılara sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Sertifikaları katılımcılara Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz sundu.

YENİ NESİL BELEDİYECİLİK

Proje Okulu ile yeni nesil belediyecilik anlayışıyla topluma fayda odaklı çözümlerle bütüncül çalışmalar ortaya koymak, belediyenin iç ve dış paydaşları ve diğer belediyeler arasında etkin iş birliği ile yenilikçi çözümler üreten yapı oluşturmak, ulusal ve uluslararası kaynaklardan etkin bir şekilde faydalanmalarını sağlamak amaçlanıyor.

TÜRKİYE’YE YAYILACAK PROJE

Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, ilki gerçekleştirilen Proje Okulu’nun çok verimli geçtiğini söyleyerek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak başlattığımız Proje Okulu çalışması ile tüm Türkiye’ye yayılan önemli bir çalışmanın adımı atılmıştır. Proje Okulu’nda 6 Büyükşehir Belediyesi, 1 il ve 10 ilçe belediyesinden 25 katılımcı yer aldı. Bu katılımcılar kendi kurumlarına döndükleri zaman kendi birimlerinde eğitmen olarak görev yapacak. Bir projenin nasıl yazılacağını nasıl uygulanacağını aşamalarını buradaki eğitimle öğrendiler. Şehrin vizyonuna yönelik belediyelerin katkı koyacağı projelerin gerçekleştirilmesi o şehrin gelişimine katkı sağlayacaktır” diye konuştu.