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Prof.Dr. Ak'tan KAYÜ MYO'ya ziyaret

EĞİTİM 08.02.2024, 07:30
Prof.Dr. Ak'tan KAYÜ MYO'ya ziyaret

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, Kayseri Üniversitesi’ndeki ziyaret programı kapsamında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Meslek Yüksekokulu’nda çeşitli incelemelerde bulundu.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
OSB MYO’da akademik ve idari personelle bir araya gelen YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak’a, OSB MYO Müdürü Prof. Dr. Ercan Karaköse tarafından okuldaki çalışmalar ve sanayi iş birliklerine ilişkin brifing  verildi.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, burada yaptığı konuşmada, mesleki ve teknik yükseköğretimde Türkiye’de önemli bir üs haline gelmeyi hedefleyen Kayseri Üniversitesi’nin, OSB MYO’nun kurulması ile önemli atılım yaptığını kaydetti.

Kayseri Üniversitesi’nin kuruluş misyon ve vizyonu doğrultusunda sanayi iş birliklerine ve sahada eğitime büyük önem verdiğini belirten Rektör Karamustafa, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde projesi hazır hale getirilen ve içerisinde OSB MYO ile Mühendislik ve Tasarım Fakültesi binalarının yer alacağı teknik kampüsün hayata geçmesiyle Kayseri Üniversitesi’nin önemli bir değer haline geleceğini belirtti.

Rektör Karamustafa, “Sayın YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar Hocamıza her daim üniversitemize ve özellikle sanayi ile entegrasyonumuza yönelik verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Sayın YÖK Başkanımızın, Üniversitemizde OSB MYO’nun kurulmasında büyük destekleri oldu. Gerek YÖK bünyesinde gerekse siyaset, yerel yönetimler, sanayiciler ve hayırseverlerinden aldığımız destekle birçok hayalimizi kısa zamanda gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Amacımız sadece eğitim-öğretim hizmetlerinde değil, yerel dinamikler ve sanayi ile iç içe bulunduğu şehre ve ülkemize sürekli fayda sağlayan bir üniversite haline gelmek. İnşallah bunu da başaracağız” dedi.

YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’ın talimat ve himayelerinde Kayseri Üniversitesine bu ziyareti gerçekleştirdiğini belirten YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mahmut Ak ise, Türkiye’nin genç nüfusa sahip bir ülke olduğunu ve bu genç nüfusu nitelikli şekilde yetiştirmenin gerekliliğine vurgu yaptı. 

Bu anlamda MYO’ların, özellikle OSB’ler içerisinde yer alan OSB MYO’ların önemli görev üstlendiğini söyleyen YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Ak, “Sanayi içerisinde sanayinin ihtiyaçlarına göre belirlenmiş bölüm ve programlarda eğitim veren MYO’lar, mesleki ve teknik yükseköğretime büyük katkı vermektedir. YÖK olarak bu çerçevede birçok bölüm ve programı desteklemekteyiz. Amacımız mesleki ve teknik yükseköğretimin yaygınlaştırılması ve daha kaliteli hale getirilmesidir. Daha nitelikli mezunlarla istihdama katkı sağlanmasıdır. O yüzden OSB MYO’lara öncelik vermekteyiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak ile Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri OSB Teknik Kolejini ve Kayseri Üniversitesi’ne tahsis edilen teknik kampüs arsasını birlikte gezdi. Bu ziyaretlerde Kayseri OSB Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Gengeç ile Özel Kayseri OSB Teknik Koleji Genel Müdürü Sayın Erdoğan Ayata da hazır bulundular.

Kayseri Üniversitesi’ni ziyaretinde YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak’a, danışmanları Doç. Dr. Aslı Günay ile Doç. Dr. Aydın Aslan

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