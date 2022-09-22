Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa mazbatasını aldı

15 Eylül 2022 tarih ve 31954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/475 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü görevine yeniden atanan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ‘rektörlük mazbatasını’ aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nda düzenlenen mazbata teslim töreninde Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya “rektörlük mazbatasını” YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar takdim etti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya yeniden atandığı görevinde başarılar diledi.

Rektör Karamustafa ise bu onurlu görevi şahsına yeniden tevdi etmesinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkür etti.

Rektör Karamustafa, “Kayseri Üniversitesi’nin gelişmesi ve daha da ileri gitmesi için tüm paydaşlarımız ve mensuplarımızla birlikte var gücümüzle çalışacağız. Mesleki ve teknik yükseköğretimde Kayseri Üniversitesi, Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasında yerini alacaktır” diye konuştu.