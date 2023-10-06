Posco Assan'dan ERÜ öğrencilerine burs

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş. arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş. tarafından ERÜ öğrencilerine burs imkanı sağlanacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Rektörlük makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Hakan Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Afşın Alper Cerit ile Zafer Çağlıtalaslıgil, Edebiyat Fakültesi Kore Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Göksel Türközü, Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş. CEO’su Jongduk Suh katıldı.

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Posco Assan TST’ya öğrenciler yönelik burs imkanı sağlamalarından dolayı teşekkür etti.

Posco Assan TST’nin Çelik Sanayi A.Ş. CEO’su Jongduk Suh da konuşmasında üniversite – sanayi iş birliği çerçevesinde başarılı öğrencilere destek veren bir firma olarak ERÜ öğrencilerine de destek olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Altun ile CEO Suh protokole imza attı.