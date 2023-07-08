Pazaryeri Kaymakamı'ndan Karaköy ilkokulunda inceleme

Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, ilçeye bağlı Karaköy köyünde onarımı gerçekleştirilen ilkokulda inceleme yaptı.Pazaryeri GÜNDEM (BİLECİK İGFA)

Onarımı gerçekleşen Karaköy Köy Okulu'nda yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, daha sonra köy halkıyla bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini değerlendirdi.

Kaymakam Altay’a İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş ve köy Muhtarı Adem Açık eşlik etti