Özel yetenekli çocuklara söz hakkı verilmeli

Özel yetenekli çocukların en az bir yetenek alanında yaşıtlarının üstünde performans gösterdiğine dikkat çeken uzmanlar, bu çocukların bir alanda üstün yetenek göstermesinin diğer tüm alanlarda da üstün yetenek göstereceği anlamına gelmediğini söylüyorİSTANBUL (İGFA) - Uzman Ergoterapist Cahit Burak Çebi, özel yetenekli çocukların özellikleri hakkında bilgi vererek, bu çocukların neler yapıp yapamayacağını anlattı.

Uzman Ergoterapist Cahit Burak Çebi, özel yetenekli çocukların en az bir yetenek alanında yaşıtlarının üstünde performans gösterdiğine dikkati çekti.

Özel yetenekli çocuğun bir alanda üstün yetenek göstermesi diğer tüm alanlarda da üstün yetenek göstereceği anlamına gelmediğine vurgu yapan Çebi, "Özel yetenekli çocukların yetenekli ve ilgi duyduğu alanlarda desteklenmesi oldukça önemlidir. Ayrıca özel yetenekli çocukların diğer özellikleri ise; aşırı duyarlı ve özgün ifade biçimlerine sahip olması, beklentilerinin yüksek ve mükemmeliyetçi olması, çabuk öğrenmeleri, dili etkili kullanması, duygusal derinliği olup farkındalığı yüksek olması olarak sıralanabilmektedir" dedi.

ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM İHTİYAÇLARI NASIL FARKLILIK GÖSTERİR?

Özel yetenekli çocukların eğitim sürecini anlatan Çebi, “Özel yetenekli çocuklarla yürütülmesi gereken eğitim süreci normal gelişim gösteren bireylerden farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar ise; süreçte bireyin kişisel farklılıklarının eğitim veren tarafından dikkate alınarak düzenlenmesi ile başlamaktadır çünkü eğitimde bireysel farklılıklar vardır ve her bireyin öğrenme şekli ve süresi birbirinden ayrılmaktadır. Kişisel farklılıkları belirlenen bireyler ile gerek görsel, gerek işitsel alana ağırlık verilerek ve dikkat süresi dikkate alınarak süreç başlatılmalıdır. Özel yetenekli bireyler ile klasik müfredat haricinde bireyin yetenekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kitap okuma, muhakeme, teknoloji ile harmanlanmış konu takibi ve en önemlisi empati kurma becerisi üzerine çakışmalar yapılmalıdır. Özel yetenekli bireyler neden-sonuç temelli ve adalet duygusu yoğun olan bir anlayışa sahip olduklarından dolayı sosyal ilişkileri ve yoruma dayalı eğitim konularında zaman zaman yol gösterici rolünü üstlenecek bir eğitimciye ihtiyaç duyulmaktadır" diye konuştu.

ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR KENDİ KARARLARINI ALABİLMELİLER

Uzman Ergoterapist Cahit Burak Çebi, ailelerin, özel yetenekli çocukların potansiyellerini en üst düzeyde geliştirmelerine yardımcı olabileceğine işaret etti.

"Özel yetenekli çocuklara söz hakkı verilmeli, kendi kararlarını almaları sağlanması gerekmektedir" diye konuşan Çebi, "Tek düze görevler yerine birden fazla görev verilmesi ve onu yapması beklenilmelidir. Bu çocuklara sahip olan aileler çocuğuna uygun bir eğitim ortamı hazırlayarak, sosyal ve duygusal becerilerin geliştirilebilmesi için okul öncesinde uzmanlar eşliğinde bir eğitim süreci planlamalılar. Bu süreçte ailelerin de uzmanlar ile konuşarak çocuğun ilgi alanlarını bulma ve ona yönelmesini sağlaması oldukça önemlidir. Çocukların yeteneklerinin farkına varmaları ve o yetenek üzerine desteklenmesi, buna paralel olarak spor aktiviteleri, drama, müze, sergi, sanat gibi uğraşlar ile bir araya gelerek hem motor becerilerini hem de düşünme yetilerini geliştirmeleri sağlanabilir. Bunların dışında sosyalliğin ön plana çıkması ve kendi gelişimleri için akranları ile bir araya gelecek ortamlarda da bulunulması önemlidir. En önemlisi bu süreçlerin yönetilmesi için bir uzmandan destek alınmasıdır" diye konuştu.