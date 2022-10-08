Özel Ahmet Uğur Turhan Fen ve Teknoloji Lisesi'ne görkemli açılış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere bugün Trabzon’a geldi. İlk olarak Zigana Tüneli inşaatını inceleyen Karaismailoğlu, daha sonra Özel Ahmet Uğur Turhan Fen ve Teknoloji Lisesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Bakan Karaismailoğlu’nu bir an olsun yalnız bırakmadı.TRABZON (İGFA) - Türkiye’de olduğu gibi Trabzon’da çok önemli yatırımları hayata geçiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Trabzon’a geldi. Bakan Karaismailoğlu’nu havalimanında Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve il protokolü karşıladı. Öncelikle Zigana Tüneli inşaatında incelemelerde bulunan ve burada basın açıklaması Bakan Karaismailoğlu, 2023 yılı Nisan ayında tüneli açmayı hedeflediklerini söyledi. Ardından eski Ulaştırma ve Altyapı Mehmet Cahit Turhan ve ailesi tarafından Ortahisar ilçesine bağlı Kavala Mahallesi’nde yaptırılan Özel Ahmet Uğur Turhan Fen ve Teknoloji Lisesi’nin açılış programına geçildi. Görkemli törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, eski Bakanlar Mehmet Cahit Turhan ve Faruk Nafiz Özak, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Türk futbolunun efsanesi Şenol Güneş, ilçe belediye başkanları ve il protokolü katıldı.

TURHAN: GELECEĞİ GÖREN NESİLLER YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ

Törenin açılış konuşmasını yapan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Ülkemize ilim yuvası kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsanoğlunun tarihinde hayatının en önemli ihtiyaçlarından birisi şüphesiz eğitim ve bilgiye ulaşmaktır. Okumak, öğrenmek ve hayatını buna göre şekillendirmek en büyük amacımızdır. Maksadımız rabbini, kendini bilen, köklerini bilen, gönüllere girebilen geleceği görebilen nesiller yetiştirmek istiyoruz. Eğitim imkânları kısıtlıydı. Bizim bölgemizde ilkokul eğitimi almak için çocuklarımız saatlerce yürümek durumunda kalıyordu. Yüksek tahsil için yatılı okullarda kalabilenler için mümkündü. Ülkemizi geleceğe taşıyacak insanlar yetiştirmek amacımız. Devletimiz ilk orta ve lise öğrencilerimize gıda kitap desteği veriyor. Üniversite öğrencilerine yurt ve burs desteği sağlıyor. Dünyada saygın millet olmamızı sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

ZORLUOĞLU: EN İYİ EĞİTİMİ VERMEK ZORUNDAYIZ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise “Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında en önemli avantajı, belki en güçlü yanlarından bir tanesi genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmasıdır. Çocuklarımızın, gençlerimizin kendi ayakları üzerinde durabilen, öz güveni yerinde, kendi kararlarını verebilen, 21. yüzyılın gerektirdiği niteliklere sahip bir şekilde yetiştirilmeleri, ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve geleceği bakımından şüphesiz çok büyük öneme sahiptir. Yavrularımıza bir taraftan bilimde, fende, teknikte hiç şüphesiz en iyi eğitimi vermek zorundayız. Yine yavrularımızın kalplerini yumuşatacak, ruhlarını okşayacak, şiir, müzik, edebiyat gibi spor gibi sanat gibi alanlarda da mutlaka gerekli donanımları kazandırmamız gerekiyor. Bunlar önemli ama yetmez. Bunlarla beraber kendi kimlikleriyle gurur duyan, köklerinden asla kopmayan, imanına, milli değerlerine, inancına sahip, ahlaklı, erdemli, faziletli nesiller yetiştirmek mecburiyetindeyiz. İşte bugün burada açılacak olan bu okulun esas hedefi, odaklandığı nokta da bu. Bu maksatlara ulaşmak üzere bu okul burada vücut buldu. Ben okulumuzun bu manada hedeflerine inşallah çok kısa bir sürede ulaşacağına yürekten inanıyorum” dedi.