ÖSYM, KPSS-2023/2 sonuçları açıklandı

ÖSYM, bazı kurum ve kuruluşların akdro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandığı duyurudu.

Açıklamada adayların yerleştirme sonuçlarına, bugün itibariyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebileceği kaydedildi.