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ÖSYM, KPSS-2023/2 sonuçları açıklandı
EĞİTİM 08.01.2024, 14:45
ÖSYM, bazı kurum ve kuruluşların akdro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandığı duyurudu.
Açıklamada adayların yerleştirme sonuçlarına, bugün itibariyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebileceği kaydedildi.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|18
|47
|2. Galatasaray
|18
|47
|3. Trabzonspor
|18
|33
|4. Kayserispor
|18
|29
|5. Rizespor
|18
|29
|6. Beşiktaş
|18
|29
|7. A.Demirspor
|18
|28
|8. Kasımpasa
|18
|26
|9. Antalyaspor
|18
|25
|10. Sivasspor
|18
|24
|11. Alanyaspor
|18
|21
|12. Ankaragücü
|18
|20
|13. Başakşehir
|18
|20
|14. Gaziantep FK
|18
|20
|15. Hatayspor
|18
|19
|16. Konyaspor
|18
|18
|17. Samsunspor
|18
|18
|18. Karagümrük
|18
|17
|19. Pendikspor
|18
|15
|20. İstanbulspor
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|42
|2. Kocaelispor
|17
|33
|3. Göztepe
|17
|32
|4. Sakaryaspor
|17
|32
|5. Bodrumspor
|17
|29
|6. Bandırmaspor
|17
|29
|7. Ahlatçı Çorum FK
|17
|27
|8. Gençlerbirliği
|17
|27
|9. Ümraniye
|17
|22
|10. Boluspor
|17
|22
|11. Manisa FK
|17
|19
|12. Erzurumspor
|17
|19
|13. Keçiörengücü
|17
|19
|14. Adanaspor
|17
|19
|15. Şanlıurfaspor
|17
|16
|16. Tuzlaspor
|17
|16
|17. Giresunspor
|17
|9
|18. Altay
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|45
|2. Aston Villa
|20
|42
|3. M.City
|19
|40
|4. Arsenal
|20
|40
|5. Tottenham
|20
|39
|6. West Ham United
|20
|34
|7. Brighton
|20
|31
|8. M. United
|20
|31
|9. Newcastle
|20
|29
|10. Chelsea
|20
|28
|11. Wolves
|20
|28
|12. Bournemouth
|19
|25
|13. Fulham
|20
|24
|14. Crystal Palace
|20
|21
|15. Nottingham Forest
|20
|20
|16. Brentford
|19
|19
|17. Everton
|20
|16
|18. Luton Town
|19
|15
|19. Burnley
|20
|11
|20. Sheffield United
|20
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|48
|2. Girona
|19
|48
|3. Barcelona
|19
|41
|4. Athletic Bilbao
|19
|38
|5. Atletico Madrid
|19
|38
|6. Real Sociedad
|19
|32
|7. Real Betis
|19
|28
|8. Getafe
|19
|26
|9. Valencia
|19
|26
|10. Las Palmas
|19
|25
|11. Rayo Vallecano
|19
|23
|12. Osasuna
|19
|22
|13. Villarreal
|19
|19
|14. Mallorca
|19
|18
|15. Deportivo Alaves
|19
|17
|16. Sevilla
|19
|16
|17. Celta Vigo
|19
|16
|18. Cadiz
|19
|15
|19. Granada
|19
|11
|20. Almeria
|19
|5
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