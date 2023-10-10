Son Dakika

ÖSYM: Dikey Geçiş ek sonuçları açıkladı

EĞİTİM 10.10.2023, 12:32
ÖSYM: Dikey Geçiş ek sonuçları açıkladı

ÖYSM, 2023-DGS Ek Yerleştirme sonuçlarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - 29 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan Dikey Geçiş Sınavına ilişkin ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyuran ÖSYM,  sonuçları resmi internet sitesinden duyurdu.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 13-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacağı, elektronik kayıtların ise 13-16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılabileceği bildirildi.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerektiği kaydedildi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 24
2. Galatasaray 8 22
3. A.Demirspor 8 17
4. Beşiktaş 8 16
5. Hatayspor 8 14
6. Rizespor 8 14
7. Trabzonspor 8 12
8. Kasımpasa 8 12
9. Sivasspor 8 10
10. Kayserispor 8 10
11. Alanyaspor 8 10
12. Ankaragücü 8 9
13. Antalyaspor 8 9
14. Konyaspor 8 9
15. Başakşehir 8 7
16. Karagümrük 8 6
17. Gaziantep FK 8 6
18. Pendikspor 8 4
19. İstanbulspor 7 2
20. Samsunspor 7 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 8 21
2. Bandırmaspor 8 16
3. Kocaelispor 8 16
4. Bodrumspor 8 14
5. Göztepe 8 14
6. Gençlerbirliği 8 14
7. Manisa FK 8 13
8. Ahlatçı Çorum FK 8 13
9. Keçiörengücü 8 11
10. Erzurumspor 8 10
11. Adanaspor 8 9
12. Sakaryaspor 8 9
13. Şanlıurfaspor 8 9
14. Tuzlaspor 8 7
15. Boluspor 8 6
16. Giresunspor 8 5
17. Ümraniye 8 5
18. Altay 8 5
Takımlar O P
1. Tottenham 8 20
2. Arsenal 8 20
3. M.City 8 18
4. Liverpool 8 17
5. Aston Villa 8 16
6. Brighton 8 16
7. West Ham United 8 14
8. Newcastle 8 13
9. Crystal Palace 8 12
10. M. United 8 12
11. Chelsea 8 11
12. Fulham 8 11
13. Nottingham Forest 8 9
14. Wolves 8 8
15. Brentford 8 7
16. Everton 8 7
17. Luton Town 8 4
18. Burnley 8 4
19. Bournemouth 8 3
20. Sheffield United 8 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 24
2. Girona 9 22
3. Barcelona 9 21
4. Atletico Madrid 8 19
5. Athletic Bilbao 9 17
6. Real Sociedad 9 15
7. Rayo Vallecano 9 13
8. Real Betis 9 13
9. Valencia 9 11
10. Las Palmas 9 11
11. Getafe 9 10
12. Osasuna 9 10
13. Cadiz 9 9
14. Sevilla 8 8
15. Mallorca 9 8
16. Villarreal 9 8
17. Deportivo Alaves 9 8
18. Celta Vigo 9 6
19. Granada 9 6
20. Almeria 9 3