ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy ERÜ’de

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’u ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ERÜ ziyaretinde ilk olarak Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’u makamında ziyaret etti.

Ziyarette ERÜ hakkında bilgiler alan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, ev sahipliğinden dolayı Rektör Prof. Dr. Altun’a teşekkür etti.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, Rektör Prof. Dr. Altun Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ve ÖSYM yetkilileri ile beraber ERÜ’de bir diğer ziyaretini ise kampüsteki ÖSYM İl Sınav Koordinatörlüğü’ne gerçekleştirdi.

Ziyaretinde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, ÖSYM Kayseri İl Sınav Koordinatörü ve ERÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Ekici’den burada yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Başkan Prof. Dr. Ersoy'un ERÜ ziyaretine; ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Necip Şimşek ve ÖSYM Bilgi Güvenliği Daire Başkanı Bilal Tırnakçı da eşlik etti.