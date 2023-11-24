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OSMEK ve BAREM öğretmenlerine kutlama
EĞİTİM 24.11.2023, 17:41
Bursa'da Osmangazi Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla OSMEK ve BAREM’de görev yapana öğretmenlerin gününü kutladı.BURSA (İGFA) - 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde çeşitli etkinlikler düzenleyen Osmangazi Belediyesi, belediye bünyesinde çalışan eğitimcilerin de gününü kutlamayı ihmal etmedi.
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman, Osmangazi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) ile Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM)’de görev yapan eğitimcilerin gününü Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar adına kutladı. Eğitim kadrolarını tek tek ziyaret ederek hediyeler veren Yaman, toplumu bilgilendiren ve yetiştiren tüm öğretmenlerin gününü tebrik etti.
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