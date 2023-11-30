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Olgunlaşma Enstitüleri kültürel mirasa köprü oluyor

EĞİTİM 30.11.2023, 18:46
Olgunlaşma Enstitüleri kültürel mirasa köprü oluyor

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesindeki olgunlaşma enstitüleri, kültürel zenginlikleri ve geleneksel sanatları araştırmak, arşivlemek, aslına uygun olarak yeniden üretmek, tasarımlarla geleceğe taşımak ve dünyaya tanıtmak için 31 kurumda nitelikli insan kaynağı yetiştiriyor.ANKARA (İGFA) -  Cumhuriyetin ilanından sonra kurulan ve millî moda anlayışı ile hareket eden, modern ile geleneksel kültürün taşıyıcısı olan olgunlaşma enstitüleri, geçmiş ile gelecek arasında köprü kurmaya devam ediyor.  Eğitim, kültür, sanat, tasarım konseptiyle kültürel mirası dünyaya tanıtan bir marka olan olgunlaşma enstitüleri, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştiriyor.

30 ilde hizmet veren 31 olgunlaşma enstitüsü, bulundukları illerin yanı sıra kendilerine bağlı olan diğer illerle koordineli olarak çalışmalar yapıyor. Tüm olgunlaşma enstitülerinde eğitim öğretim, araştırma ve geliştirme, tasarım ve üretim, tanıtım ve pazarlama bölümleri bulunuyor.

2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlayan olgunlaşma enstitülerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi projesi kapsamında enstitüler yeniden yapılandırıldı. BOHÇA markası ile birlikte Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi ve Galataport olmak üzere iki mağaza kuruldu.

Olgunlaşma enstitüleri bünyesinde yeni koleksiyon çalışmaları düzenli olarak yapılıyor. Bohça mağazalarında tüm enstitülerin ürettiği ürünlerden seçkiler satılıyor.

Olgunlaşma enstitülerinin yürüttüğü dünya çapında bir başka proje ise Türkiye Dokuma Atlası Projesi. Proje kapsamında Türkiye dokuma haritasının çıkarılması, dokumacılık faaliyetlerinin artırılması, dokuma kurslarının ve tezgâh sayılarının arttırılması, kök boya merkezlerinin kurulması amacıyla çalışmalar yürütülüyor. Olgunlaşma enstitüleri bünyesinde 154 proje bulunuyor. Bu projelerden 79'u 2023 yılında başladı, 75 proje ise önceki yıllardan beri devam ediyor. 2023 yılı itibarıyla 408 atölyede, 38 alan/dalda 698 öğrenci ve 3 bin 839 kursiyer, eğitim öğretim faaliyetlerinden faydalanıyor. Son verilere göre 13 bin 981 tasarım tescil, 15 patent, 12 marka ve 2 coğrafi işaret alındı.  
 
Olgunlaşma enstitüleri bünyesinde mevcut 353 koleksiyon bulunuyor ve 151 yeni koleksiyonun üretimi devam ediyor. Olgunlaşma enstitüleri çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetler ile millî değerlerimizi, geleneksel sanatları ve Türkiye'yi yurt içi ve yurt dışında en iyi şekilde tanıtıyor.
 
Bu tanıtıma katkıda bulunmak amacıyla olgunlaşma enstitülerinin üretimleri ve çalışmalarına ilişkin özgün bir kısa film hazırlandı.

Çekimleri ve prodüksiyonu Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan filmde, tamamı olgunlaşma enstitülerince üretilen materyal ve ürünler kullanıldı. Filmin orijinal müziği, ürünlerin üretim aşamalarında kullanılan makine ve materyallerin gerçek sesleri kullanılarak oluşturuldu.

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