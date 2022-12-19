Okuma yazma bilmeyen anneler kalmayacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hayata geçirilen okuma yazma kurslarının 4.’sü Çilek Mahallesi’nde açıldı. 4 hafta önce eğitime başlayan kursta, Çilek Mahallesi’nin okuma yazma bilmeyen kadınları eğitim alıyor. Aralarında 67 yaşında olan öğrenci de var, 47 yaşında olan öğrenci de…MERSİN (İGFA) - Otobüse binerken, hastaneye giderken ya da telefonla arama yaparken bile okuma yazma bilmemenin sıkıntısını çektiklerini söyleyen kadınlar, bu sıkıntıları bir daha yaşamamak için okuma yazma öğreniyorlar.

Karakuş: “Okuma yazma bilmeyenleri kurslarımıza bekliyoruz”

Okuma yazma kursunun, geçen yıl kursu bitiren kursiyerlerin sosyal hayatında çok büyük etkisi olduğunu belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, “Bu yıl da sosyo ekonomik açıdan dezavantajlı mahallelerimizde LGS kurs merkezi açmıştık. Bu mahallelerde bir alan taraması yaptık. Okuma yazma bilmeyen velilerimize, komşularımıza ulaşmak istedik. Şimdilik 4 tane kurs merkezimizde okuma yazma kursu veriyoruz. Tarsus'ta Eski Ömerli ve Mithat Paşa. Merkezde de Turgut Türkalp ve Çilek Mahallesi’nde okuma yazma derslerimize başladık. Okuma yazma bilmeyenler TEKSİN üzerinden bizlere rahatlıkla ulaşabilirler. Bizler bu kurs merkezlerimizde, okuma yazma bilmeyenler için hazır bir şekilde onları bekliyoruz” dedi.

Ünlü: “4. hafta olmasına rağmen hızlı yol alıyorlar”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yapan Yasemin Ünlü, tamamen gönüllülük esasıyla kadınlara okuma yazma öğretiyor. Öğrencilerinin oldukça azimli olduğuna değinen Ünlü, “Çok hevesliler. Ondan dolayı çok güzel gidiyor, çok memnunuz. Kurs 4. haftasında olmasına rağmen hızlı yol alıyorlar. Kadınlara ve çocuklara verilen değer çok önemli. Büyükşehir Belediyesi bunu çok güzel yapıyor. Kadınlarımız bu konuda da her zaman ön planda. Her kadın gücünün farkında olsun” ifadelerini kullandı.

“Okuma yazma bilmeden önce kördük, şimdi gözümüz açıldı”

Saliha Kurtboğan 67 yaşında ve okuma-yazma öğrenmek için kursa gelen kadınlardan birisi. 9 çocuğu olduğunu söyleyen Kurtboğan, içinde hep okuma yazma hevesi olduğunu belirterek, “Kaç senedir içimde kaldı. Bir yere gittiğim zaman bir tabela okuyamazdım. Arabaları bilmiyorum diye yola çıkamıyordum. ‘Mutlaka buraya geleceğim, okuyacağım’ dedim. Kaç sene sürerse sürsün geleceğim, öğreneceğim” cümleleriyle azmini anlattı.

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Çilek Şubesi’nde eğitim gören torununa, ‘beni okuma yazma kursuna yazdır’ dediğini kaydeden Kurtboğan, “İsterim ki herkes gelsin, kimse kör kalmasın. Şu anda biz körüz, gözümüz açılsın. Her tarafa gidelim, görelim, okuyalım, kimseye muhtaç olmayalım. Belediyemize çok teşekkür ederim” dedi.

65 yaşında okuma yazma öğrenmeye karar veren ve ‘Öğreneceğim’ diyerek kursa başladığını söyleyen Bedriye Gül ise, “Bir yere gidiyoruz, yazı bilmiyoruz, bir şey bilmiyoruz. Öğretmen çok iyi, çok seviyoruz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun” dedi.

“Okuma yazma öğrenmede yaşın önemi yok, yeter ki mücadele edelim”

47 yaşındaki Anzilha Pay da okuma yazma azmiyle dolu kadınlardan birisi. 3 çocuğu olan ve onların eğitimine destek veren Pay, kendisi de okuma yazmayı öğrenerek çocuklarına daha çok yardımcı olmak istiyor. Pay, “Okuma yazmayı öğrenmek için bir zamana gerek yok. Yaşın da önemi yok, yeter ki mücadele edelim, yeter ki öğrenelim. Ben bu kararı çoktan vermiştim, ama böyle bir imkan yoktu. Böyle bir imkanı bize verdiği için Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim” dedi.

Maddi durumu iyi olmadığı için, çocuklarının da aynı binada Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nden eğitim aldığını söyleyen Pay, “Çocuklarım da kursa geliyor. Dershaneye göndermek için maddi durumum yok. Hem çocuklarım, hem de benim için bayağı güzel bir imkan oldu” diye konuştu. Okuma yazmayı bilmediği için sosyal hayatta çok zorlandığını sözlerine ekleyen Pay, “Hastaneye gidemezdim. Telefon geldiğinde geri aramayı bilmiyordum. En önemlisi bir yere gittiğimde, mahallemi tanıtmayı bilmiyordum. Şimdi yavaş yavaş öğreniyoruz çok şükür” ifadelerini kullandı.