Okullara yönetici seçimi için sınav yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS), ÖSYM tarafından yapıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen 2023-MEB-EKYS yapıldı.

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi.

47 ilde, 82 bin 520 adayın katılımıyla düzenlenen sınavda, emniyet dahil 10 bin 620 görevli yer alırken, ÖSYM takvimine göre sınav sonuçlarının 9 Haziran'da duyurulacağı açıklandı.