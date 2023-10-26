Okula alışmada velilere önemli görevler düşüyor

İlk defa okula başlayan öğrenciler ‘kaygı’ kaynaklı uyum problemleri yaşıyor. Yetişkinlerin “Pazartesi Sendromu” yaşaması gibi çocukların da okula alışmada uyum zorlukları yaşayabiliyor.İSTANBUL (İGFA) - Yeni bir okula veya kademeye başlamaya kimi öğrenciler heyecanla bakarken kimi öğrenciler de dikkat dağınıklığı problemi yaşaması nedeniyle yüksek düzeyde performans kaygısı duyabiliyor.

Yeni bir sınıf, yeni dersler ve yeni arkadaşlarla karşılaşmak tüm öğrenciler için benzer duyguları geçerli kılmadığı için uzmanlar bu sürece yönelik çeşitli önerilerde bulunuyor.

Konuyla ilgili hem öğrencilere hem de velilere pratik öneriler sunan Hafıza Rehberlik ve Koçluk Uzmanı İlkem İşcan kaygı üzerine, “Tüm duygulardan farklı olarak kaygı bulaşıcı bir özelliğe sahiptir. Veliler yüksek düzeyde okul kaygısı duyuyorsa ya da çocuklarının göstereceği performansa ilişkin yoğun kaygıları mevcutsa benzer hatta çok daha yüksek bir duygusal yoğunluğu çocukların da yaşadığını görebilirler. Unutmamalı ki çocuklar yanlarında daha sakin ve soğukkanlı ebeveynlere ihtiyaç duyarlar, kendilerinden daha kaygılı ebeveynlere değil” dedi.

‘Okuldan, dersten çekinecek ne var?’ ya da ‘Öğrencinin görevi değil mi okula gitmek?’ gibi düşünmek yerine çocukların düşüncelerine değer verilmesi ve duyguların değersizleştirilmemesi gerektiğine değinen İşcan, “Çocuklarınızı sizinle konuşması için cesaretlendirin. Akıllarındaki soruları size sorabilmeleri, duygularını sizlerle paylaşabilmeleri uyum sürecini çok daha kolay hale getirebilir. Belki de kendi öğrencilik yıllarınıza dair tecrübelerinizi onlarla paylaşabilir, kaygılarının normal ve geçici özellikte olduğunu empatik tepkilerle gösterebilirsiniz” dedi. Bu noktada alanında uzman isimlerden de destek almanın süreci kolaylaştırabileceğine değinen İşcan, “Veliler eğer kendilerini yetersiz hissederlerse uzman isimlerden de destek almaktan çekinmemeliler. Özelliklerde son yıllarda yakaladığı başarılarla birçok öğrencinin hayatına dokunan Doping Hafıza'nın alanında ilk olma niteliği taşıyan bire bir koçluk hizmeti var mesela. Doping Hafıza bire bir ders koçluğu hizmetiyle çocukların derslerde düzenli olarak takibini yapıyor. Bunu yaparken yapay zeka teknolojisinden faydalanarak eksiklerini, yoğunlaşması gereken konuları belirliyor. Kullanıcılar anlamadıkları konularda ya da çözemedikleri sorularda uzmanlara 7/24 canlı bir şekilde bağlanarak destek alabiliyor. Periyodik görüşmeler sayesinde hem veli ile koç hem de kullanıcı ile koç kusursuz bir şekilde ders takibini yapabiliyor, böylelikle kullanıcı yüksek başarı elde ederken ebeveynlerin de gönlü rahat oluyor” diye konuştu.

Başarıya ancak tüm önerileri doğru şekilde uygulamakla ulaşılabileceğini ve çocuklara sorumluluk alabilmeleri için alan tanımanın önemli olduğunun altını çizen İşcan, yeni dönemin yeni rutinler getirdiğini belirtirken, “Bu sebeple uyku ve yemek düzeni, ders dışı aktivitelere ayrılacak zamanların belirlenmesi gibi noktalarda yeni rutinler oluşturmak gerekiyor. Ancak bu süreçte velilerin tek başına karar vermek yerine çocukları hem karar hem de uygulama aşamasında aktif hale getirmesi de önemli. Ebeveynin aldığı kararları uygulamayan çocukların kendi verdikleri kararları çok daha kolay uyguladıklarını görmek mümkün” dedi.