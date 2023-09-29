Okul servislerine baskın denetim!

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri kent genelinde toplu taşıma araçlarına düzenli olarak gerçekleştirdiği denetimlere ek olarak, okul önlerinde servis araçlarına baskın denetim gerçekleştirdi.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri kent genelinde toplu taşıma araçlarına düzenli olarak gerçekleştirdiği denetimlere ek olarak, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul önünde de denetim gerçekleştirmeye başladı. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, Yenişehir ilçesine bağlı Gazi Mahallesi’ndeki Barbaros Ortaokulu önünde okul servis araçlarını denetledi.

Çocukların okul araçlarında güvenli seyahat edip etmediğini denetleyen Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, denetim kapsamında; araç kullanım ve güzergah izin belgeleri, emniyet kemeri, rehber personel bilgisi, klima ve kamera, yangın söndürme tüpü, dur kalk lambası gibi araç içi kontrolleri gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri denetim kapsamında, servis şoförlerine uymaları gereken kuralları bir kere daha hatırlattı. Belirlenen kriterlere uymayan servis şoförlerine de cezai işlem uygulandı.

Sayım: “Amacımız, çocuklarımızın ulaşımını güvenli kılmak”

Kent genelinde sürdürdükleri denetimlere ek olarak, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servis araçlarına da denetim yapmaya başladıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı Trafik Zabıta Memuru Kemal Sayım, “Öğrencilerimizin ev- okul arasında daha sağlıklı bir şekilde seyahat edebilmeleri için gerekli kontrolleri sağlıyoruz. Yapılan kontroller içerisinde; aracın güzergâh izin belgesi, rehber personelinin bulunması, yangın tüpleri ve ilk yardım malzemelerinin bulunup bulunmadığına kadar bütün her şeyin kontrolü sağlanıyor. Tarafımızca herhangi bir eksiklik tespiti halinde de gerekli iş ve işlemler yapılıyor. Amacımız, çocuklarımızın daha güvenli bir şekilde evden okula, okuldan eve ulaşmalarını sağlamak” şeklinde konuştu.

Hem veliler, hem şoförler denetimleri faydalı buldu

Zabıta ekiplerince yapılan denetimleri çok olumlu bulduğunu söyleyen velilerden Murat Kaplan, “Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni, yaptığı çalışmalardan dolayı çok takdir ediyor ve onaylıyorum. Çocuklarımızın güvenliği açısından elbette ki güzel şeyler. Denetimsiz hiçbir şey yolunda gitmez. Denetimlerin sıklığı arttıkça, şoförler de kendi eksiklerini tamamlayıp, daha dikkatli olacaklardır” dedi.

Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde okul-ev arasında gidip gelmeleri için yapılan denetimi faydalı bulduğunu söyleyen servis şoförlerinden Kemal Bahadır Gül, “Zabıtalarımız denetimlerini güzelce yaptılar. Yangın tüpüne, öğrencilerin emniyet kemerinin takılıp takılmadığına, dur levhasına kadar her şeye baktılar. Bunlar öğrencilerin güvenli bir yolculuk yapması için dikkat etmemiz gereken unsurlar. Kimse güvensiz bir şekilde öğrenci taşımasın. Bu yüzden bu denetimi çok faydalı buldum” şeklinde konuştu.

Okul servisinde rehber personel olarak görev yapan Esra Çelik, çocukların güvenli yolculuk yapmaları için dikkat ettikleri unsurlarla ilgili, “Çocuklarımızın ulaşımlarını sağlarken evlerinden güvenli bir şekilde alınmalarını ve okula teslim edilmesini, okul bitiminde ise aynı şekilde evlerine sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlıyoruz. Koltuk sayısı kadar öğrenci alıyoruz ve ayakta yolcu almıyoruz. Çocuklarımız araca bindiği esnada da ilk olarak emniyet kemerlerini takıyoruz. Aracımızın bakımları da düzenli bir şekilde yapılıyor” ifadelerini kullandı.