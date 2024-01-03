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Okul seçiminde dikkat edilmesi gerekenler...

EĞİTİM 03.01.2024, 18:14
Okul seçiminde dikkat edilmesi gerekenler...

Okul seçimi, anaokulundan liseye her kademede çok önemli bir karar. Hatta aileler, daha çocukları 2 yaşındayken, hangi ilkokula hatta hangi liseye göndermesi gerektiğini araştırıyor. Uzmanlar, ailelerin okul seçerken dikkat etmesi gereken önemli noktalara dikkati çekti.İSTANBUL (İGFA) - Okul seçimi ebeveynler için öğrencilerin geleceği üzerinde büyük bir etkiye sahip olan zor bir karardır. Her anne baba, çocukları için elinden gelen en iyi koşulları ve en iyi eğitim ortamını sağlamaya çalışır.

Çocuğu için okul seçecek ebeveynlerin, olası okulun uyguladığı eğitim ve öğretim metodu, eğitimci kadrosu, fiziki şartları, sosyal ve akademik olanakları gibi birçok etkene dikkat etmesi gerektiğini belirten eğitim uzmanı Saadet Badem, Türkiye'de idealize edilmiş dünya standartlarında bir okul standardı rehberi bulunmadığına vurgu yaptı.

Ailelerin daha çocukları 2 yaşındayken, hangi ilkokula hatta hangi liseye göndermesi gerektiğini araştırdığına dikkati çeken Badem, "Bu noktada, okulun çocuklara eğitim, öğretim, beceri, sanat, spor, yetenek, sınav başarısı, karakter eğitimi gibi tüm alanlarda üst düzey ve çağın gerektirdiği eğitimi verebildiklerini belirten akreditasyonun olması en önemli konu olarak öne çıkıyor. Okullarda uygulanan-eğitim öğretim dinamiklerinin çok boyutlu olduğunu ve okul seçerken çocuğun ilgi ve yeteneklerin iyi tespit edilmesi gerekiyor" diyerek, okul seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları anlattıi

“ÜLKEMİZDE, DÜNYA STANDARTLARINDA EĞİTİM VEREN OKUL SAYISI 125…”

Okul tercihinde hem velilerin hem de eğitimcilerin kafasının çok karışık olduğunu söyleyen Saadet Badem, “Okul tercihi çok kritik bir konu. Kamuoyunda tanınmış bilgisinden emin olduğumuz bazı bilim uzmanlarının eğitime dair söyledikleri doğru yaklaşımlar da havada kalıyor. Çünkü okullarda uygulanan eğitim-öğretimin dinamikleri çok boyutlu. Bir bütün olarak çocuklarımızı, çağın gerektirdiği gibi eksiksiz nasıl eğiteceğimizi, hangi okulun tercih edilmesi gerektiği çok önemli. Bu eğitimi başarıyla yapan ülkelerin eğitim sistemlerini tamamen okullarına entegre eden okul sayısı ise ülkemizde sadece 125 adet bulunuyor. Dolayısıyla, velilerin bu okulları iyi araştırması ve incelemesi gerekiyor”  dedi.

OKULDAKİ EĞİTİMİ VERECEK ÖĞRETMENLER İYİ İNCELENMELİ

En önemli unsurun öğretmen olduğunu belirten Badem, “Çocuğa rehberlik edecek öğretmenin seçimi, eğitim hayatı için en önemli konudur. Bu noktada, öğretmenin uluslararası standartlarda öğretmen olduğunu kanıtlayan IB Sertifikasına sahip olup olmadığı mutlaka incelenmeli. Ayrıca, öğretmenlerin sürekli olarak güncel konularda bilgi sahibi olup olmadığı da önemlidir. Sevecen, sıcakkanlı ve çocukları anlama yeteneği olan idealist öğretmenler aranmalıdır. Öte yandan, çocuk gelişimi ve psikolojisi konusundaki bilgisi, etkili iletişim becerileri, üretkenlik ve çalışkanlık, eğitim felsefesi uyumu gibi faktörler de değerlendirilmelidir” dedi.

SOSYAL VE SPORTİF ETKİNLİKLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI OLMALI

Bu konuda da etkinliklerle ilgili deneyimlerinin de önemli olduğuna dikkat çeken Badem, “Okul seçimi yaparken akademik başarının yanında öğrencilerin sosyal ve sportif gelişimlerini destekleyen etkinliklere de dikkat edilmeli. Bu bağlamda, öğrencilerin kulüp faaliyetlerine katılımını sağlayan ve sosyal becerilerini geliştirmelerine, farklı disiplinlerde deneyim kazanmalarına yardımcı olan sisteme sahip bir okul tercih edilmeli. Okulun çeşitli kulüp seçenekleri sunması, öğrencilere sanat, bilim, dil ya da hizmet projeleri gibi alanlarda aktif rol alabilme fırsatı verir. Müzik ve sanat etkinlikleri de öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmelerine katkı sağlar. Okulun müzik aletlerini çalmayı teşvik eden bir program sunması, öğrencilere sanatsal ifade yeteneklerini keşfetme ve geliştirme şansı verebilir. Spor alanında, okulun sahip olduğu spor takımları ve bu takımların başarıları da değerlendirilmelidir. Rekabetçi spor, öğrencilere disiplin, takım çalışması ve liderlik ve dostluk gibi önemli beceriler kazandırabilir” diye konuştu.

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