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Okul önlerinde artık Kitobüs var!

EĞİTİM 14.11.2023, 07:37
Okul önlerinde artık Kitobüs var!

Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak ve farklı kitaplarla buluşmalarını sağlamak amacıyla kenti gezen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gezici Kütüphane Otobüsü ‘Kitobüs’, Mersin Kent Kitaplığı kitaplarını gençlere ve çocuklara ulaştırmaya devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Gezici Kütüphanesi ‘Kitobüs’ün 2023-2024 Eğitim-Öğretim Dönemi’ndeki ilk durağı, Toroslar İlçesi’nde yer alan Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.

Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak ve farklı kitaplarla buluşmalarını sağlamak amacıyla kenti gezen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gezici Kütüphane Otobüsü ‘Kitobüs’, Mersin Kent Kitaplığı kitaplarını gençlere ve çocuklara ulaştırmaya devam ediyor. Gezici Kütüphane’yi okul bahçelerinde görünce mutlu olup heyecanlanan öğrenciler, Kitobüs’ün içinde zaman geçirip, diledikleri kitabı da inceleyip, okudular.

Sümen: “Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için her yere gidiyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait Gezici Kütüphane’yle okulları ziyaret ettiklerini ve çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için, çağrılan her yere gittiklerini belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı kütüphane görevlisi Sinem Sümen, “Kreşler ve okulların yanı sıra; bakımevleri, huzurevleri ve cezaevlerini de ziyaret ediyor ve kitaplarımızdan hediye ediyoruz. Özellikle çocukların hepsi kitap istiyorlar. Daha da fazla gelmemizi istiyorlar ve biz elimizden geldiği kadar onlara kitapları okutmak ve sevdirmek için yanlarında olacağız” dedi.

Çocuklar gezici kütüphane hizmetini çok sevdi

12. sınıf öğrencisi Taha Elçik, gezici kütüphane hizmetini çok beğendiğinden söz ederek, “Herkesin kitap okuması ve böyle faaliyetlerden yararlanması gerekiyor. Kitapsız bir hayat, susuz bir hayata benzer. Kitap okumayan insan beynini ve kendini geliştiremez. Kendini geliştiremeyen insan ise cahilden farksızdır. O yüzden kitap okumak çok güzel bir erdemdir ve çok iyi bir alışkanlıktır. Mersin Büyükşehir’in yaptığı bu hizmet 10 numara” diye konuştu.

Gezici Kütüphane’nin okullarına gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren 14 yaşındaki Beril Zümrüt, “Kitap okumayı çok severim. İlk defa okulumuza gezici kütüphane geliyor. Çok memnun kaldım” dedi.

16 yaşındaki Fadila Mansur ise kitap okumayı çok sevdiğinden söz ederek, “Gezici Kütüphane’nin okulumuza gelmesinden çok mutlu olduk. Gerçekten çok iyi bir şey, çok güzel oldu. Bize yararı dokundu” diye konuştu.

Kitobüs’ün çok güzel bir hizmet olduğunu ifade eden 14 yaşındaki Nisa Öğdür, “Böyle hizmetleri arkadaşlarımla severek takip ediyoruz. Zaten her Cumartesi Büyükşehir Belediyesi’nin kütüphanelerine de ders çalışmak için gidiyorduk. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Öğrencilerden Umut Kaplan ise, “Burada istediğimiz kitabı okuyabiliyoruz. Beğendiğimizi de bize hediye ediyorlar. Mersin’de eğitim alanında yapılan hizmetleri takip ediyorum. Yapılan hizmetlerden dolayı memnunuz” dedi.

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