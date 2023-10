Okul öncesi eğitimde nasıl bir vizyon olmalı?

Eğitim Yöneticisi Dicle Arslan, çocukların eğitim ve öğrenim süreçlerimde okul öncesi eğitim kurumlarının nasıl bir vizyonu olması ve hangi alanlarda eğitim görmesi gerektiği konularında özel açıklamalarda bulundu.Duygu TAŞKIRAN - M. Taha ÇELİKBAŞ - Herkes DUYSUN / BURSA (İGFA) - Eğitim hayatının ilk ve en önemli basamağı olan kreşlerin, eğitim süreci boyunca izledikleri yollar nelerdir? Çocuklara meraklı, aktif ve araştırmacı birer birey olabilmeleri için hangi alanlarda eğitimler verilmelidir?

Eğitim Yöneticisi ve Resim Öğretmeni Dicle Arslan, okul öncesi eğitimde nasıl bir vizyon ile ilerlemek gerektiği hakkında Herkes Duysun’a önemli açıklamalarda bulundu.

ÇOCUK GELİŞİMİNDEKİ EN ÖNEMLİ ZAMAN DİLİMİ

Eğitim ve öğretim sektörüne yeni bir vizyon kazandırmak amacıyla yola çıktıklarını söyleyen Dicle Arslan, "Okul öncesi eğitim, bir çocuğun gelişimindeki en önemli zaman dilimidir. Çocuklarımızın hayatındaki bu kısa zaman dilimini en iyi şekilde değerlendirmek ve şekillendirmek gerekir. Kreşlerde de çocuklara, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda eğitim verilmelidir." dedi.

Çocukların hangi alanlarda eğitim almaları gerektiğine de değinen Arslan, "Yeni nesil dersler, evrensel düzeyde yabancı dil eğitimi ve tabii ki çocuklarımızın bütünlüğünü gözeterek bilişsel, fiziksel ve psikolojik gelişimlerini destekleyen dersler ile ilerlemek gerekir." ifadelerini kullandı.

Eğitim Yöneticisi Dicle Arslan, her çocuğun ritminin farklı olduğuna vurgu yaparak, "Her çocuk özel ve bir tanedir. Dolayısıyla her çocuğun istek ve ihtiyaçları da bir o kadar önemlidir. Çocuğun ihtiyaçlarına cevap vermek ve o doğrultuda hareket etmek temel prensip olmalıdır" diye konuştu.