Okul kantinlerine çok baskın! Fiyatlar öğrencileri çıldırtıyor, velileri düşündürüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipleri, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurları ortadan kaldırmak amacıyla okullarda bulunan kantin, kafe ve büfelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Kantinlerdeki fiyat listeleri öğrencileri çıldırtırken, velileri kara kara düşündürüyor.ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından Ordu genelinde faaliyet gösteren eğitim kurumları bünyesindeki kantin, kafeterya ve büfe gibi gıda maddesi satışı yapan işletmelerde, gıda maddelerinin yanı sıra hijyen, gıda maddelerinin hazırlanması, çalışma ortamı, ürünlerin fiyat etiketleri, çöp kovaları, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri ile yangına karşı alınan önlemlerin yeterliliği kontrol ediliyor.

OKUL KANTİNELERİNE SIKI DENETİM

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri tarafından Okul kantinlerinde yapılan denetimlerde, ruhsat, gıda üretim sertifikası, bakanlığın yasaklamış olduğu gıdalar, fiyat tarifesi, hijyen vb. konularda denetim gerçekleştirildi. Altınordu ilçesinde bulunan okullarda yapılan denetimlerde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan okul kantinleri ilçe belediyelerine yönlendirilerek verilen süre içerisinde eksiklerin giderilmesi konusunda uyarılarda bulunularak tutanak tutuldu.

15 GÜN SÜRE VERİLDİ

Ekipler tarafından fiyat tarifesi ya da fiyat etiketi bulunmayan kantinlere eksikliklerinin gidermesi konusunda uyarıda bulunulup 15 gün süreli tebligat yapılarak, denetimlerin diğer ilçelerde de devam edeceği belirtildi.

“DENETİMLER DEVAM EDECEK”

Kantinlerde satılan gıdaların öğrenciler açısından sağlık koşullarına uygunluğu ve güvenliğinin önemli olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Uğur Arslan, “2022-2023 eğitim eğretim yılının başlaması ile birlikte öğrencilerimizin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak amacıyla okul kantinlerindeki denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.