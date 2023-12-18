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Okul bahçeleri 'geleneksel'leşecek

EĞİTİM 18.12.2023, 17:44
Okul bahçeleri 'geleneksel'leşecek

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik belirlenen 100 geleneksel çocuk oyununun nasıl oynandığını içeren "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu" adlı bir kılavuz kitap ve bu oyunlara ilişkin videolar hazırlandı.ANKARA (İGFA) - Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce günümüzde yerini dijital oyunlara bırakan "çatlak patlak", "istop", "çömlek", "bızbız" , "beştaş", "altın bilezik", "gölge kovalamaca", "köşe kapmaca", "mendil kapmaca", "seksek", "tombik", "yağ satarım bal satarım" gibi daha birçok geleneksel çocuk oyununun yaşatılması için çalışma başlatıldı.
 
Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik belirlenen 100 geleneksel çocuk oyununun nasıl oynandığını içeren "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu" adlı kılavuz kitap ve bu oyunlara ilişkin videolar hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çocukların dünyayı oyun yoluyla öğrendiklerini, çalışma ve toplumsal yaşam için duyulan özgüvenin erken yaşta oyunla tanışarak elde edildiğini anlattı. "Ekran bağımlılığı, obezite gibi birçok farklı sorunla mücadele etmenin en kolay yolu, çocuklarımızı geleneksel oyunlarımıza yönlendirmekten geçer." vurgusunu yapan Tekin, aynı zamanda değerleri gelecek nesillere aktararak kültürü yaşatmanın da önemli bir parçasının geleneksel çocuk oyunları olduğunu belirtti.

Bakan Tekin, bakanlığın hazırladığı yeni bir çalışmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Küçükten büyüğe her yaştan bireyin öğrenmesi ve yaşama dâhil edebilmesi amacıyla mesai arkadaşlarımızın büyük bir özveriyle hazırladığı oyun kitabımızı sizlere sunuyoruz. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bu değerli çalışmanın çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum."
 
Tekin, şunları kaydetti:

"Çocuk oyunları, en etkili öğrenme ve gelişme aracıdır. Oyun sırasında çocuk birçok şeyi dener, dış dünyayı keşfeder, insanları gözlemler, kuralları öğrenir, sınırları kavrar, insanlarla iletişim kurmayı öğrenir, temel becerilerini geliştirir, özelliklerini fark eder ve kendini geliştirir. Bu nedenle çocuk oyunlarıyla büyüyen evlatlarımız kendisini ifade etme becerisi kazanır. Oyun oynayarak, yeni bilgiler öğrenerek sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hafta geçirmenizi dilerim."
  OKUL BAHÇELERİNDE FİZİKİ DÜZENLEMELERE GİDİLECEK

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan kılavuz kitap ve videolarla hem öğrenciler hem de öğretmenler 100 geleneksel çocuk oyununun kurallarını, nasıl ve kaç kişiyle oynandığını ve oyunlarda hangi materyallerin kullanıldığını öğrenecek.
 
Bu kapsamda özellikle okul bahçeleri olmak üzere okulun tüm elverişli alanlarında çocuk oyunlarına yönelik fiziki düzenlemelere gidilecek. Bu sayede okullarda geleneksel çocuk oyunlarına daha fazla yer verilerek tüm illerde özellikle bahar aylarında geleneksel çocuk oyunları şenlikleri düzenlenmesi hedefleniyor.

Geleneksel çocuk oyunlarının tekrar gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlatan Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan uygulama kitabında, çocukların ve gençlerin bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal iyi olma durumunu ve sosyal yönlerini geliştireceği, öğrencilerin doğal ortamda ve okulda arkadaşlarıyla uyum içerisinde oynayarak vakitlerini daha iyi değerlendirebilmelerine imkân sağlayacak oyunlar yer alıyor.

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