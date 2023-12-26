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Öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı
EĞİTİM 26.12.2023, 12:09
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 Yılı Öğretmenlerin Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değişikliği atama sonuçlarını açıkladı.ANKARA (İGFA) -2024 Yılı öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değişikliği için gerçekleşen atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden duyuruldu.
Buna göre, Atama sonucunu MEBBİS kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız.
Atama sonucunu e-Devlet kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|17
|44
|2. Galatasaray
|17
|44
|3. Trabzonspor
|17
|30
|4. Kayserispor
|17
|29
|5. Beşiktaş
|17
|29
|6. A.Demirspor
|17
|27
|7. Rizespor
|17
|26
|8. Antalyaspor
|17
|24
|9. Kasımpasa
|17
|23
|10. Sivasspor
|17
|21
|11. Ankaragücü
|17
|20
|12. Alanyaspor
|17
|20
|13. Hatayspor
|17
|19
|14. Başakşehir
|17
|19
|15. Gaziantep FK
|17
|19
|16. Konyaspor
|17
|18
|17. Karagümrük
|17
|17
|18. Samsunspor
|17
|15
|19. Pendikspor
|17
|14
|20. İstanbulspor
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|42
|2. Kocaelispor
|17
|33
|3. Göztepe
|17
|32
|4. Sakaryaspor
|17
|32
|5. Bodrumspor
|17
|29
|6. Bandırmaspor
|17
|29
|7. Ahlatçı Çorum FK
|17
|27
|8. Gençlerbirliği
|17
|27
|9. Ümraniye
|17
|22
|10. Boluspor
|17
|22
|11. Manisa FK
|17
|19
|12. Erzurumspor
|17
|19
|13. Keçiörengücü
|17
|19
|14. Adanaspor
|17
|19
|15. Şanlıurfaspor
|17
|16
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|17
|16
|18. Altay
|17
|11
|19. Giresunspor
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|18
|40
|2. Liverpool
|18
|39
|3. Aston Villa
|18
|39
|4. Tottenham
|18
|36
|5. M.City
|17
|34
|6. West Ham United
|18
|30
|7. Newcastle
|18
|29
|8. M. United
|18
|28
|9. Brighton
|18
|27
|10. Chelsea
|18
|22
|11. Wolves
|18
|22
|12. Bournemouth
|17
|22
|13. Fulham
|18
|21
|14. Brentford
|17
|19
|15. Crystal Palace
|18
|18
|16. Everton
|18
|16
|17. Nottingham Forest
|18
|14
|18. Luton Town
|17
|12
|19. Burnley
|18
|11
|20. Sheffield United
|18
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|18
|45
|2. Girona
|18
|45
|3. Atletico Madrid
|18
|38
|4. Barcelona
|18
|38
|5. Athletic Bilbao
|18
|35
|6. Real Sociedad
|18
|31
|7. Real Betis
|18
|28
|8. Getafe
|18
|26
|9. Las Palmas
|18
|25
|10. Valencia
|18
|23
|11. Rayo Vallecano
|18
|20
|12. Osasuna
|18
|19
|13. Villarreal
|18
|19
|14. Mallorca
|18
|18
|15. Sevilla
|18
|16
|16. Deportivo Alaves
|18
|16
|17. Cadiz
|18
|15
|18. Celta Vigo
|18
|13
|19. Granada
|18
|8
|20. Almeria
|18
|5
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