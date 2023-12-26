Öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 Yılı Öğretmenlerin Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değişikliği atama sonuçlarını açıkladı.ANKARA (İGFA) -2024 Yılı öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değişikliği için gerçekleşen atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden duyuruldu.

Buna göre, Atama sonucunu MEBBİS kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız.

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