Öğretmenlere uzmanından 'ilk ders' tavsiyesi

Uzman Klinik Psikolog Elvin Akı Konuk, 10 ili etkileyen depremin ardından başlayacak olan eğitim döneminin ilk günlerinde öğretmenlere öğrencilere doğru yaklaşım konusunda tavsiyelerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Kahramanmaraş depremleri nedeniyle içinde bulunduğumuz zor dönemde çocuklar ve aileleri kadar öğretmenlerin de kaygılı olduğunu belirten uzmanlar, ilk derste konu öğretimine başlamak yerine çocukların yaşadıklarını ve hissettiklerini dinlemenin çok daha uygun olacağını ifade ediyor.

Öğretmenlerin amacının travmayı iyileştirmek değil, şefkatli, kapsayıcı ve güvenli bir yaklaşımda bulunmak olduğunu hatırlatan Uzman Klinik Psikolog Elvin Akı Konuk, yaşadıklarını konuşarak ifade etmek istemeyen öğrencilerin çizerek ya da yazarak anlatmasına imkân verilmesi gerektiğini söyledi.

Önümüzdeki haftadan itibaren deprem bölgesi dışında kalan bölgelerde okulların açılacağını hatırlatan Uzman Klinik Psikolog Elvin Akı Konuk, “Bu zor dönemlerde çocuklar ve aileler kadar öğretmenler de oldukça kaygılı. İlk derste hemen derslere başlamak yerine çocukları dinlemek çok daha uygun olacaktır. Bu zaman diliminde çocukların ev ortamında nelere maruz kaldığını bilmiyoruz. Uygun olmayan deprem görüntülerine, haberlere, olumsuz söylemlere ya da aile içinde yaşantılara maruz kalmış olabilirler ve hatta depremin kendisini deneyimlemiş olabilirler. İlk derste hemen bilgi vermek, anlatmak yerine dinlemeye zaman ayırmak çok daha kıymetli ve iyileştirici etki yaratacaktır” dedi.