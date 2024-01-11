Öğretmenler Kayseri'de eğitim şurasında buluşacak

Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenecek 10. İl Eğitim Şurası’nın hazırlıkları tamamlandı. Programda eğitimciler farklı alanlardaki konuları ve sorunları ele alacaklar.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Konuya ilişkin açıklama yapan ÖĞ-DER Kayseri Şube Başkanı Metin Aydınözü, “10.su düzenlenen eğitim şuramızda önemli konulara değinmeye devam edeceğiz. Birbirinden önemli isimlerle programı düzenleyeceğiz. Programımızın moderatörlüğünü Hacı Şükrü Baktır Anadolu Lisesi Müdürü Salih Öğretici yapacak. 10.İl Eğitim Şurası’nda; Kayseri Üniversitesi Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Tekin ‘Milli Şuurun İnşaasında Tarih Öğretimin Önemi’, Kayseri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Rıdvan Karabulut ‘Öğretmen Yetiştirmede Nitelik Sorunları’, Kayseri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Serdal Deniz ‘Özel Eğitim öğretmeni Yetiştirmede Nitelik Sorunu’ konulu konuşmalarıyla katılacaklar. Programa öğretmenlerimiz başta olmak üzere herkesi davet ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

Başkan Metin Aydınözü, eğitimle ilgili önemli konuların ele alınacağı 10.İl Eğitim Şurası’na tüm eğitim camiasını ve derdi eğitim olan herkesi davet ettiğini belirtti. Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenecek olan İl Eğitim Şurası, 12 Ocak Cuma Günü Saat 19.00’da Talas Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak.