ÖğretmenİZ'den 'Eğitim Müzeleri' özel sayısı

Millî Eğitim Bakanlığında görev yapan öğretmenlere ait çalışmaların, fark yaratan projelerin ve iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı "ÖğretmenİZ" dergisi, "18 - 24 Mayıs Müzeler Haftası" sebebiyle "Eğitim Müzeleri" Özel Sayısı hazırladı.ANKARA (İGFA) - 24 Kasım 2023'te ilk sayısı çıkan ve 3 ayda bir yayın hayatına devam eden ÖğretmenİZ Dergisi'ne ek olarak 18 - 24 Mayıs Müzeler Haftası sebebiyle ÖğretmenİZ Dergisi - Eğitim Müzeleri Özel Sayısı hazırlandı.



Türkiye'deki eğitim müzeleri hakkında bir rehber özelliği taşıyan özel sayı, aynı zamanda kıymetli bir belge niteliği taşıyor.



"Eğitim ve Müzeler" teması etrafında şekillenen özel sayıda Türkiye'deki ilk müzecilik faaliyetleri, çağdaş müze, müzecilik ve müze eğitimi, eğitim programlarında müzenin yeri, kültürel mirasın korunması ve millî kimliğin oluşturulmasında müze eğitiminin rolü, EBA ve sanal müzeler, il eğitim tarihi müzeleri ve diğer eğitim müzelerine yer verildi.



5 Aralık 2017 itibarıyla eğitim müzeleri envanterinde yer alan 11 bin 119 objeden örneklerin yer verildiği özel sayıda, ülke temsili niteliğinde olan Konya ve İzmir Eğitim Müzeleri, örnek teşkil etmesi için detaylı olarak ele alındı.

ÖğretmenİZ Dergisi - Eğitim Müzeleri Özel Sayısı'na ulaşmak için tıklayabilirsiniz.