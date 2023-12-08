Öğrencilerin imdadına Sosyal Market yetişiyor

Ordu’da hayata geçirilen Sosyal Market Projesi şehirde eğitim gören üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında önemli katkı sunmaya devam ediyor.ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde Altınordu ilçesinde kurulan Sosyal Market ile ihtiyaç sahibi vatandaşların gereksinimleri gideriliyor. Diğer marketleri aratmayacak konsepti ile bu marketten faydalanan vatandaşlar gıdadan temizliğe, kırtasiyeden giyime her türlü ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabiliyor. Bu imkândan üniversite öğrencilerinin de yararlanabilmesi için geçtiğimiz yıl yeni bir uygulama başlatan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Market ile öğrencileri de buluşturdu.

Öğrencilere büyük memnuniyet uyandıran proje bu senede de öğrencilere destek vermeye devam ediyor.

GENİŞ YELPAZEDE ÜCRETSİZ HİZMET VERİLİYOR

Üniversite öğrencilerin sosyal ve ekonomik anlamda desteklenmesi amacıyla başlatılan bu projeye başvuru yapanlar arasından gerekli koşullara uyan öğrencilere kartlar veriliyor. Sosyal Markete gelerek veyahut Altınordu ilçesi sınırları dışında bulunan öğrenciler için mobil uygulama ile alışveriş yapabilme imkânı sunulan projede öğrencilere geniş bir yelpazede ücretsiz hizmet veriliyor.

Bu sene de bu projeden yararlanmaya hak kazanan öğrenciler A’dan Z’ye temel ihtiyaçlarını kolaylıkla Sosyal Market’ten gideriyor. Bu sayede öğrencilerin maddi yükleri hafifletilerek daha rahat bir eğitim hayatı sunmalarına katkı sağlanıyor.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan uygulanan proje için başvurular devam ediyor. Projeden yararlanmak isteyen öğrenciler Ordu’da yaşadığına dair ikametgâh kaydı, devlet veya özel yurt haricinde evde kaldığını gösterir belge, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden geri ödemesiz burs aldığını gösterir belge ile başvuru yapabiliyor.

Online yapılan başvurularda başvurusu olumlu bulunan öğrencilerin kartları 15 gün içerisinde Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığınca teslim ediliyor.