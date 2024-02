Öğrencilere ulaşım ücreti 1 lira

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Öğrenciler için ulaşım ücreti 1 TL oldu. Aşhanemizde günlük on bin kişilik yemek pişiyor. Vatandaş 3 çeşit yemeği 10 TL’ye alabiliyor. Belediyecilik budur” dedi.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir tarafından düzenlenen ‘Veli Buluşması’na katılarak Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Anamur ve Bozyazı Eğitimi ve Öğretimi Kurs Merkezlerindeki öğrencilerin aileleriyle bir araya geldi.

Buluşmaya Başkan Seçer’in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Anamur Belediye Başkan Adayı Durmuş Deniz, Bozyazı Belediye Başkan Adayı Baykal Arıdeniz ve veliler katıldı. Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün çalışmalarının anlatıldığı videonun gösterimiyle başlayan etkinlik, konuşmalarla devam etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kentteki her vatandaşın her sorunuyla ilgilendiğini söyleyen Seçer, “Sizin çocuklarınızın eğitim konusunda sıkıntıları olduğunu biliyorduk göreve geldiğimizde. Şuanda 27 eğitim merkezimiz var. İmkanı olan aile çocukları daha iyi bir okula girsin diye öğretmen ya da dershane kaydı yapabiliyor, olmayan ne yapacak? O çocuğunda hakkı değil mi iyi bir eğitim almak? Devlet dediğiniz budur; devlet karşısında her yurttaş eşittir. Anayasal hükümlülüktür; ayrımcılık olmaz, her zümreye her kişiye, her bireye eşit davranmak zorundadır. Eşit yurttaşlık hakkı budur. Sosyal devlet anlayışından, sosyal belediyecilik anlayışından uzaklaştığınız noktada insanları yalnızlaştırırsınız, kimsesizleştirirsiniz” diyerek yöneticilerin bu imkanları sağlamak zorunda olduğunu vurguladı.

Mersin genelinde 27 eğitim merkezi ile 7 bin 200 öğrenciye hizmet sunduklarını kaydeden Seçer, “Biz hem liseye geçiş sınavlarında, hem üniversiteye hazırlık sınavlarında mahallelere dahi eğitim kurumları açtık. Bütün bölgelerde var. İşte eğitimde fırsat eşitliği bu” diye konuştu. Velilerin öğretmenlerden memnuniyetinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Seçer, “Sizlerin huzurunda öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Onların emeğine, yüreğine sağlık” dedi.

“Mersin Büyükşehir Belediyesi yaptığı işi kaliteli yapar”

Mersin’in 2,5 milyon nüfusu ile kozmopolit bir şehir olduğunu kaydeden Seçer, kentteki huzurun kendisinin en büyük serveti olduğunu belirterek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi yaptığı işi kaliteli yapar, lafta, mottoda değil önce halkını başının üstüne koyar. Benim 11 binden fazla mesai arkadaşım hiçbir Mersinliye kaba davranamaz, parmak sallayamaz. Bu belediyeye siyaset girmez, ben her yerde övünerek söylerim. Ben Cumhuriyet Halk Partimle, Mustafa Kemal Atatürk’le övünç duyabilirim ama ben herkesin belediye başkanıyım” diyerek, her siyasi görüşten vatandaşını da çok sevdiğini ve başını üstünde gördüğünü kaydetti.

“Bize vatan sevgisini aşılayan Mustafa Kemal Atatürk’tür”

Vatan sevgisinin hiç kimsenin tekelinde olmadığını sözlerine ekleyen Başkan Seçer, “Kim ki toplumun milli ve dini duygularını siyaset adına istismar eder, bu ülkeye kötülük yapar. Onları reddediyorum, kınıyorum. Bu ülke hepimiz için, hepimizin. Hiçbirimiz bir diğerimizden daha fazla vatansever olduğumuzu iddia edemeyiz. Vatan sevgisi bizim kalbimizde. Bu vatan sevgisinin mihmandarı, bize aşılayan Mustafa Kemal Atatürk’tür. Biz onun peşinden gidiyoruz. Onun için eğitim diyoruz” dedi.

Eğitimin bilimle ve akılla ilerlediğini kaydeden Başkan Seçer, “Eğitim her şeyin başı. Eğitim demek; zenginlik demek, temiz toplum demek. Hep beraber çocuklarımıza sahip çıkacağız. Biz devlet olarak siz de ebeveynler olarak topluma sahip çıkacağız” diye konuştu.

“5 yıl boyunca adaletli hizmet yaptık”

Mersin’in her noktasının adil hizmeti hak ettiğini ve 5 yıl boyunca bu inançla çalıştıklarını ifade eden Başkan Seçer, “İşte adalet burada başlar. Herkese adaletli hizmet götürmek, ihtiyacı olana götürmek. Beş yıl boyunca bunu yaptık. Umarım sizlerin desteğiyle ikinci beş yılda da aynı anlayış ile devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşa hizmeti oy vermeleri şartıyla yapmadıklarını vurgulayan Başkan Seçer, şunları söyledi:

“‘Bize oy verirseniz, belediyemizi seçerseniz daha iyi hizmet alırsınız’ demeyiz. Şunu diyebiliriz: Bozyazı’da Baykal bey, Anamur’da Durmuş Bey belediye başkanı adaylarımız. Arkadaşlarımıza destek olunuz. Seçilmeleri halinde daha eşgüdümlü, daha koordineli çalışabiliriz. Çünkü aynı siyasi partiyi temsil ediyoruz. Birbirimizi daha iyi anlayabiliriz. Birbirimizi engellemeyip önümüzü açabiliriz.”

“3 çeşit yemek 10 TL. Belediyecilik bu”

Öğrenciler için ulaşım ücretinin 1 TL olduğunu ve bunu velilerin yükünü almak için yaptıklarını söyleyen Başkan Seçer, “Türkiye'nin hiçbir tarafında yok. Dolaylı olarak velilere katkı yapalım diye yaptık. Yoksa bizim bunu 6-7 lira yapmamız lazım. Gelir seviyesi düşük bir aile için son derece büyük maliyet” derken. Üniversite kapılarında dahil olmak üzere dar gelirli vatandaşların yaşadığı bölgelerde, 48 noktada Mahalle Mutfağı olduğunu söyleyen Başkan Seçer, “Aşhanemizde günlük on bin kişilik yemek pişiyor. Vatandaş 3 çeşit yemeği 10 TL’ye alabiliyor. Belediyecilik budur” dedi.

Hizmet yaptıklarında en iyisini, en kalitelisini yaptıklarını söyleyen Başkan Seçer, Anamur’da yenilenen yolları bir bir sıralayarak, “Yolun en güzelini yaptık. Belediye başkanınız bunları da yapıyor. Mersin'de raylı sistemler dönemini de başlatabiliyor. Bunlar milyarlık yatırımlar, altyapı çalışmalarını yapıyor ama vatandaşının çocuğunun derdiyle de dertleniyor. Eğitim sorunuyla da, karnı açsa onunla da, hastası varsa onunla da ilgileniyor. İşte belediyecilik budur. Tabi ki yol, kanalizasyon, arıtma yapacağız ama vatandaşımızın hastası varsa, midesi boşsa, öğrencisi varsa onun sorunu varsa bunlarla da ilgileneceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Anamur’a muazzam bir kültür merkezi kazandıracağız”

Anamur’da gençlere yönelik bir okuma salonunun faaliyete başladığını hatırlatan Başkan Seçer, yeni dönemde yapacakları bazı projeleri de anlatarak, “Anamur gibi kültürel seviyesi, okuma oranı yüksek bir yer. Ancak bir kültür merkeziniz yok. MESKİ’nin yerleşkesini boşalttık. Oraya çok yakın zamanda temelini atıyoruz; size muazzam bir Kültür Merkezi kazandıracağız. Çok güzel, içinde gençlere ait birimlerin de olduğu, kültürel etkinlikleri yapabilecekleri; tiyatro, toplantı, konser salonu ve çok güzel fonksiyonlar yüklediğimiz bir kültür merkezimiz olacak. Hem Bozyazı’yı hem Anamur’u Sosyal Yaşam Merkezi’ne kavuşturacağız. Bu sosyal yaşam merkezlerini önemsiyoruz. Bunlar; kadınlar, çocuklar, gençler için son derece önemli. En güzel şekilde yapılacak” şeklinde konuştu.

“Anamur, Bozyazı’da da gençler için konserler olacak”

Seçimi kazanmasının ardından ikinci 5 yılda hizmetlerini daha da katlayacağını kaydeden Seçer, “Mersin’in merkezinde gençler için nasıl konserler oluyorsa Anamur’da Bozyazı’da da olacak. Buralarda da çocukların etkinliklere konserlere gitme hakkı yok mu, buralarda da yapacağız. Kendi gözümüzle bakıyoruz çocuklara, biz çocukların dünyasında değiliz. 30-40-50 yıl biz onların gerisindeyiz, onlar bizden ileride. Onların dünya görüşüne, hayallerine göre hizmet yapmamız lazım, onların gözüyle hayata bakmamız lazım” dedi.

Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın ilçelerde, köylerde şenlikler, tiyatrolar, konserler yaptığını hatırlatan Seçer, “Durmadık, ama daha iyisi olabilir. Aslında bir önceki döneme göre çok fazla işler oldu. Daha da güzel olsun, rengarenk olsun bu şehir. İnsanlar kötülükten bahsetmesin, birbirine düşman olmasın. Kültür demek, sanat demek, spor demek bir arada olmak demek. Konser demek insanların bir arada olması demek” diye konuştu.

“Her ilçeye Sosyal Yaşam Merkezi açacağız”

Her ilçeye gençlerin zaman geçireceği, etkinlikler yapabileceği Sosyal Yaşam Merkezi açacaklarını da müjdeleyen Seçer, “Gülnar artık üniversite sınavlarında tercih ediliyor. Çünkü yurt var, önceden yoktu. Şu anda bizim yurt dolu, önceden boşmuş, tercih yapan yokmuş. Okul boşmuş, şimdi doldu. Öğrenci geldi oranın sosyal yapısı değişti. Bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız bakkaldan, esnaftan alışveriş yaptı, cıvıl cıvıl sokağa girdi, sokağın enerjisi yükseldi. Oradan da ‘Başkan bize böyle merkezler yapın’ dediler. Her bölge bunu ihtiyaç olarak görüyor, her bölgede bunları yapacağız” diye konuştu.

Arıdeniz: “Vahap Başkanımız, eğitimde fırsat eşitliğini çok güzel gerçekleştirdi”

CHP Bozyazı Belediye Başkan Adayı Baykal Arıdeniz, 5 yıl önce Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan kurs merkezinin çok başarılı olduğunu ve yoğun talep gördüğünü ifade ederek, “Kurs merkezimiz ciddi anlamda başarı elde etti. Vahap Başkanımızın da buradaki amacı Cumhuriyet Halk Partisi’nin sosyal belediyecilik anlayışında olduğu gibi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaktı. Başkanım bunu gerçekten çok güzel gerçekleştirdi” diye konuştu.

Deniz: “Vahap Başkanımız tüm Mersin’de çok güzel sosyal projeler yaptı”

Türkiye’de sosyal belediyeciliğin mimarının Başkan Seçer olduğunu söyleyen CHP Anamur Belediye Başkan Adayı Durmuş Deniz, “Sayın Başkanım Vahap Seçer ilçemize ve tüm Mersin’e çok güzel sosyal projeler yaptı. Başkanımız, ilçemizde eksiği olan kültür merkezimizin de en kısa sürede yapılacağının müjdesini verdi. İhaleye çıkıldı. Umarım en kısa sürede bu kültür merkezimiz de açılacak, öğrencilerimiz bu hizmetlerden de kolayca faydalanacak” dedi.

Bal: “Çocuklarımız kurs merkezine isteyerek ve severek gidiyor”

Kızı, Bozyazı Kurs Merkezi’nde eğitim alan veli Hacer Bal, Büyükşehir’in öğrencilere yönelik eğitim yardımları, destek programları ve sosyal etkinliklerinin çocukların eğitime daha iyi odaklanmasını sağladığını belirterek, “Bir Mersinli Bozyazı’nın yerini haritada bile gösteremezken, Vahap Seçer başkanımız Bozyazı’ya kurs merkezi açtı. Okula dahi gitmek istemeyen çocuklarımız kurs merkezine isteyerek, severek, kendi rızalarıyla gidiyor. Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum, anlayışıyla büyüyen bizler Vahap Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek hakkını ödeyemeyiz. Benim de kızım iki yıldır Bozyazı Kurs Merkezi’nde eğitim almakta. Kendini ifade edemeyen bir çocuktu. Hocalarımız öncelikle kendi özgüvenini kazanmasını sağladılar. Hocalarımız güler yüzlü eğitimleri, ilgileri ve enerjileriyle hem çocuklarımızın hem biz velilerin gönlünü kazandı. Eğitime ne kadar önem verdiğinizin farkındayız ve minnettarız” dedi.

“Sayenizde kızım üniversiteyi kazandı”

Anamur Kurs Merkezi velileri adına konuşan Selma Aluftekin, iki çocuğunun da kurs merkezinden faydalandığını belirterek, “İlk öğrencimiz olarak Elif Aluftekin’i Kırıkkale Endüstri Mühendisliği’ne yerleştirdik. Bu başkanımız ve öğretmenlerimiz sayesinde oldu. İkinci öğrencimiz şu anda okuyor. Allah nasip ederse o da bu sene kazanacak. Ben bir Eskişehirli olarak buralara da aynı güzelliği yaptıkları için çok minnettar ve sevinçliyim. Desteğimi her zaman yanında hissetmesini isterim. Başarılarınızın devamını dilerim” diye konuştu.

Bozyazı Kurs Merkezi’nden faydalanan Sıla Ay, “Sayın Başkanımız Vahap Seçer’in eğitimimiz için yaptığı sayısız desteklerden dolayı tüm kurs öğrencisi arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi. Ay, ardından Başkan Seçer’e yazdığı şiiri okudu.

Etkinlik, rehberlik sunumu ve ardından da toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.