Öğrencilere kurs desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği İlkesi’ ile hayata geçirmeye devam ettiği Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’nin sayısı her geçen gün artıyor.MERSİN (İGFA) - LGS öğrencileri, ücretsiz kurs merkezi sayesinde hem sınav notlarında, hem de denemelerde başarılarının yükseldiğini ifade ediyor. Kurs Merkezi’nin, eğitim yolculuklarındaki başarılarında önemli rol oynadığını da dile getiren öğrenciler, daha düzenli ders çalışma imkanı bulduklarını ifade ediyorlar.

Kurs Merkezi’nde ayrıca, öğrencilere yine ücretsiz olmak üzere yemek hizmeti de veriliyor. Merkez’de verilen sıcak yemek sayesinde öğrenciler hem evlerine gidip derse katılmakta zaman kaybetmek zorunda kalmıyor, hem de paraları ceplerinde kalıyor. Merkezden faydalanan öğrenciler, karınları tok bir şekilde derslerini daha adapte olmuş bir biçimde dinleme fırsatı buluyor.

Aksoy: “18. merkezimizde 80 öğrencimiz ile eğitim ve öğretime başladık”

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün 18.’si olan Hal LGS Kurs Merkezi’nde 80 öğrenci ile eğitim ve öğretime başladıklarını ifade eden Hal Mahallesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Sorumlusu Şahika Melek Aksoy, “Öğrencilerimiz okuldan sonra direkt merkezimize gelerek, önce kendileri için hazırlanmış olan yemeklerini yiyorlar, sonra derslerine giriyorlar. Eğitimde fırsat eşitliği misyonu ile Hal LGS Kurs Merkezi öğrencilerimize, hak ettikleri çağdaş eğitimi yıl boyunca sunmaya devam edeceğiz” dedi.

“Burada dersler çok güzel anlatılıyor”

Öğrencilerden Gülistan Dekak, Kurs Merkezi’ni okuldaki arkadaşlarından duyduğunu ve bunun üzerine kayıt yaptırdığını belirterek, “LGS’ye hazırlık olduğu için gelmek istedim. Geldim, çok memnunum. Burada hem arkadaş ortamımız iyi, hem de dersler çok güzel anlatılıyor. Evde tek başıma çalışamıyordum, onun için burayı değerlendirmek istedim” dedi. Kurs Merkezi’nin yan tarafında, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kütüphane’ye de gittiklerini kaydeden Dekak, “Oradaki kitaplardan faydalanıyoruz. Sessiz ortam olduğu için, orada da vakit geçirebiliyoruz” diye konuştu.

Merkezde verilen sıcak yemek hizmetinden de övgüyle bahseden Dekak, “Öğle vakti okuldan çıkıyoruz. Evimiz uzak olduğu için, direkt buraya geliyoruz. Burada verilen yemek bizim açımızdan iyi oluyor. Buradan Vahap Başkanımıza ve öğretmenlerime teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Yapılan tekrarlar, dersleri daha iyi anlamamı sağlıyor”

Okul çıkışı zaman kaybetmemek için direkt kurs merkezine geldiklerini ve yemek ihtiyaçlarını da burada ücret ödemeden karşıladıklarını ifade eden Delila Kaya’nın amacı Fen Lisesi’ni kazanmak. Kurs merkezinde, okulda öğrendikleri konuları tekrar ettiklerini ve böylece daha rahat öğrendiklerini söyleyen Kaya, “Burada arkadaş ortamı ile hocaların özen göstermesi çok güzel. İyi bir yerden mezun olmak istiyorum. Burada gerçekten iyi bir eğitim veriliyor ve bunun iyi değerlendirilmesini isterim” ifadelerine yer verdi.

“Okuldaki derslerimde başarım yükseldi”

Evde tek başına çalıştığında bazı konuları anlayamadığını söyleyen öğrencilerden birisi olan Kemal Oğur ise, “Okul çıkışı direkt buraya geliyorum. Hocalarla aram iyi, çok güzel anlatım yapıyorlar. Derslerimi daha iyi anlayabiliyorum. Okulda da bayağı bir gelişimimi gözlemledim. Direkt okuldan buraya geldiğimde kısa sürede karnımı doyuruyor ve yemekten sonra da hemen derse girebiliyorum” dedi.

“Kurs merkezinin yanındaki kütüphaneden de faydalanıyoruz”

Öğrencilerden Esma Nur Denli de Kurs Merkezi’nden memnun olduğunun altını çizerek, “Burası da aynı okulumuz gibi. Konumuzu işliyoruz, sonra bunun üstüne tekrarımızı yapıp test çözüyoruz. Zaten öğretmenlerimiz bizimle yakından ilgileniyor. Evde kardeşlerim olduğu için, onlar bağırırken ben ders çalışamıyordum. Buraya geldiğimde, herkes benim gibi ders çalışıyor. Onları görünce biraz daha da hırslanıyorum. İlk günden beri geliyorum, çok da memnunum” diye konuştu. Mahalle’de yer alan Büyükşehir Kütüphanesi’nden de faydalandığını ifade eden Denli, “Bir proje ödevimiz olunca hepimiz beraber orada toplanıyoruz, projemizi yapıyoruz. Zaten sessiz bir ortam. Kitaplarımız da var, kitap da okuyabiliyoruz. Bu dershane ve kütüphanenin açılmasına katkı sağlayan herkese, kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum” dedi.

“Yemeğimizi burada yediğimiz için, derslere geç kalmıyoruz”

Okulda işledikleri dersleri kurs merkezinde tekrar ettiklerinden dolayı daha rahat anladığını ve bundan dolayı notlarının da yükseldiğine dikkat çeken Kader Ayhan ise, “Evde aslında sessiz çalışabiliyordum, ama derslere kendimi tam olarak veremiyordum. Burada hocalar anlattığı için, daha iyi anlıyorum. Bizim evimiz buraya uzak, o yüzden geç kalıyorduk. Bunun üzerine yemek getirmeye başladılar. Yemeği burada yediğimiz için artık geç de kalmıyoruz, aç da kalmıyoruz” dedi.

Öğrencilerden Berat Arda Gündüz de, notlarında artış gözlemlediğini ifade ederken, “Özellikle yapamadığım derslerde, okul notlarımda da bayağı bir artış oldu. Hem denemelerim, hem de sınav notlarımda bana büyük bir katkısı oldu” ifadelerine yer verdi.

“Arkadaşlarımla aynı ortamda olmak avantaj”

Öğrencilerden Cina Aluş da, merkez hakkındaki gözlemlerini paylaşırken, “Burayı hem sosyal olarak, hem de eğitim olarak çok sevdim. Buraya geldiğimden beri, derslerime daha fazla önem veriyorum. Derslerimdeki başarının artışını, öğretmenlerim de görmekte. Evde kendi kendime ders çalıştığımda motivasyonum düşüyordu. Ailem bana destek oluyordu, ama kendi sınıf arkadaşlarımla aynı ortamda olmak benim için iyi bir avantaj” ifadelerini kullandı.